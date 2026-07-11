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cm grafica zielinski inter
Simone Gervasio

Traduzido por

Inter, Zielinski contra Inzaghi: “Ele contava apenas com seu núcleo fixo, era impossível ser titular. Com Chivu, por outro lado…”

Inter de Milão
Campeonato Italiano
P. Zielinski

Piotr Zielinski falou sobre a próxima temporada. O meio-campista da Inter concedeu entrevista ao site polonês Meczyki e falou sobre a seleção nacional, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, sobre sua experiência na Inter e sobre o futuro.


  • "Copa do Mundo? Assisto aos jogos de vez em quando. Quando o horário é bom, às 18h ou às 21h, acabo assistindo. Mas não assisti a nenhum jogo inteiro, porque é doloroso. Quem me impressionou? A Noruega. Favoritos? Os franceses".


    “Inzaghi? Tenho que agradecer a ele, porque foi ele quem mais quis que eu fosse para o Inter. Lamento que ele não tenha podido ver o Zielinski na forma em que está agora. Não vou dizer que ele seja um técnico específico, mas ele apostava no seu núcleo principal. Nos jogos mais importantes, mesmo que alguém estivesse em perfeita forma, era impossível entrar no time titular. Quando as coisas começaram a dar certo para mim, veio a lesão. Mas considero que ele seja um excelente técnico”.


    “Chivu teve que esperar um pouco por mim, mas a paciência foi recompensada. Sempre que entrava em campo, euagradecia a ele. Tornei-me uma figura-chave do Inter: ele sempre apostou em mim e eu nunca o decepcionei.”

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