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Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Inter, Zanetti: “Queremos o Scudetto e continuar por muito tempo com Chivu”. Depois, não se pronuncia sobre Stankovic

Inter de Milão
Mercado da bola
J. Zanetti
C. Chivu
A. Stankovic

Javier Zanetti reconhece o excelente trabalho do seu técnico na Inter.

Javier Zanetti, vice-presidente do Inter, falou e discutiu vários temas, entre atualidades, futuro e mercado, durante a entrevista concedida à Sportitalia, à margem do evento Operação Nostalgia, que está ocorrendo na capital italiana, Roma.

O dirigente do clube da Viale della Liberazione se pronunciou da seguinte forma nas declarações a seguir: “Há uma disputa com outros times que querem ganhar o campeonato tanto quanto nós, mas acreditamos nisso. Começamos um grande trabalho com Cristian Chivu nesta temporada; agora faltam oito partidas decisivas e esperamos chegar até o fim da melhor maneira possível”.

  • CHIVU

    Zanetti, em seguida, confirmou sua total confiança no técnico Chivu: “O plano é continuar com o Chivu por muito tempo? Sim. Ele está na primeira temporada, ainda estamos na disputa em duas frentes e confiantes no trabalho dos rapazes”.

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  • STANKOVIC

    Por fim, há também um comentário sobre a temporada de Aleksandar Stankovic no Bruges: “Stankovic está indo bem, mas ainda é cedo para falar sobre o mercado de transferências. Estamos concentrados na Série A e na Copa da Itália; depois, pensaremos no resto”.

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