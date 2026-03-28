Inter, Zanetti: “Queremos o Scudetto e continuar por muito tempo com Chivu”. Depois, não se pronuncia sobre Stankovic

Javier Zanetti, vice-presidente do Inter, falou e discutiu vários temas, entre atualidades, futuro e mercado, durante a entrevista concedida à Sportitalia, à margem do evento Operação Nostalgia, que está ocorrendo na capital italiana, Roma.

O dirigente do clube da Viale della Liberazione se pronunciou da seguinte forma nas declarações a seguir: “Há uma disputa com outros times que querem ganhar o campeonato tanto quanto nós, mas acreditamos nisso. Começamos um grande trabalho com Cristian Chivu nesta temporada; agora faltam oito partidas decisivas e esperamos chegar até o fim da melhor maneira possível”.