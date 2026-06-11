Longas declarações concedidas pelo vice-presidente do Inter, Javier Zanetti, ao jornal La Nación, na Argentina. Foram abordados diversos temas, começando pelo receio causado pela lesão de Lautaro Martinez contra o Bodo/Glimt, passando pela ausência da Itália na Copa do Mundo e chegando aos três talentos a serem acompanhados durante o torneio. E, inevitavelmente, um deles é Nico Paz, há muito tempo cortejado pelos nerazzurri.
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Inter, Zanetti: “Ficamos muito preocupados com o Lautaro. Nico Paz, Brahim Diaz e Kubo são os talentos a serem acompanhados”
TRÊS TALENTOS NA COPA DO MUNDO
"Fiquem de olho no marroquino Brahim Díaz. Gosto muito do meio-campista japonês Takefusa Kubo, da Real Sociedad. E... mais um... Um dos nossos: fiquem de olho no Nico Paz"
NICO PAZ
"Nico passou dois anos espetaculares em Como. Apesar de ser muito jovem e de jogar em um campeonato difícil como o italiano, ele demonstrou todo o seu talento. Ele está se sentindo muito bem e pode oferecer muitas opções para a seleção nacional"
SCALONI E AS COMPARAS COM MOURINHO, LIPPI E MANCINI
"Será que Scalondi lembra alguém entre Passarella e Bielsa, ou até mesmo Mourinho, Lippi ou Mancini? Pelo que se vê, pela maneira como ele conduz o grupo, pela sinceridade que demonstra... ele tem algo de Marcelo Bielsa. Marcelo era muito direto: joga quem estiver em melhor forma. A sinceridade, hoje mais do que nunca, é uma virtude fundamental".
FAVORITOS DO MUNDIAL
"A França tem praticamente duas equipes. É uma das seleções mais completas. Não concordo com quem não menciona o Brasil, porque o Brasil continua sendo o Brasil e, com um técnico como Ancelotti, chegará muito bem preparado. Depois, há a Espanha, com uma identidade própria muito clara. Quase ninguém menciona a Alemanha, mas é sempre uma seleção extremamente difícil de enfrentar. E o Marrocos pode ser a verdadeira surpresa, aquela que dá definitivamente o salto de qualidade. Passou por algo semelhante à Argentina: manteve uma base muito sólida e uma grande continuidade de desempenho e resultados. E acrescento outra seleção: Portugal. Acredito que Portugal possa disputar uma excelente Copa do Mundo"
QUE SUSTO PARA O LAUTARO!
"A última lesão do Lautaro? Sim, ficamos preocupados, tanto ele quanto nós. O Lauti não nos acostumou a lesões, então a preocupação foi geral. Ele voltou contra a Roma num momento decisivo do campeonato, foi titular e marcou logo de cara. Depois, nos esperava o Como, e todos os outros times achavam que perderíamos pontos entre Roma e Como. O Lauti marca contra a Roma, vencemos, mas ele não finaliza bem aquele jogo. Isso o impede de jogar contra o Como e aí ficamos ainda mais preocupados. Nos perguntamos: ‘Ele se machucou de novo? Quão grave é? É o mesmo problema?’ Se fosse a mesma lesão, teria sido realmente um sinal de alarme muito sério.
Ele está muito, muito motivado. Fez uma temporada extraordinária com a Inter. Tem muita vontade. No Catar, infelizmente, ele teve um problema no tornozelo que se arrastou por toda a Copa do Mundo. Mas foi muito bom para ele ter vencido a Copa América de 2024 com seus gols decisivos. Ele chega a esta Copa do Mundo em excelentes condições. Um jogador assim é precioso para qualquer time. Para mim, ele será muito importante para a Argentina nesta Copa do Mundo”.