Inter, Zanetti: “Ficamos muito preocupados com o Lautaro. Nico Paz, Brahim Diaz e Kubo são os talentos a serem acompanhados”

"A última lesão do Lautaro? Sim, ficamos preocupados, tanto ele quanto nós. O Lauti não nos acostumou a lesões, então a preocupação foi geral. Ele voltou contra a Roma num momento decisivo do campeonato, foi titular e marcou logo de cara. Depois, nos esperava o Como, e todos os outros times achavam que perderíamos pontos entre Roma e Como. O Lauti marca contra a Roma, vencemos, mas ele não finaliza bem aquele jogo. Isso o impede de jogar contra o Como e aí ficamos ainda mais preocupados. Nos perguntamos: ‘Ele se machucou de novo? Quão grave é? É o mesmo problema?’ Se fosse a mesma lesão, teria sido realmente um sinal de alarme muito sério.





Ele está muito, muito motivado. Fez uma temporada extraordinária com a Inter. Tem muita vontade. No Catar, infelizmente, ele teve um problema no tornozelo que se arrastou por toda a Copa do Mundo. Mas foi muito bom para ele ter vencido a Copa América de 2024 com seus gols decisivos. Ele chega a esta Copa do Mundo em excelentes condições. Um jogador assim é precioso para qualquer time. Para mim, ele será muito importante para a Argentina nesta Copa do Mundo”.