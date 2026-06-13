Inter x Real Madrid: ocorreu o encontro entre Marotta e Florentino Pérez: cinco nomes em jogo, além de Nico Paz

O Real Madrid não tem nada contra Alessandro Bastoni (que, no entanto, caiu nas preferências de Mourinho), nem contra Marcus Thuram, nem contra Lautaro Martinez, mas, neste momento, o foco de Florentino Pérez — que está em busca de um atacante de nível internacional para presentear José Mourinho, um artilheiro de 150 milhões de euros — está voltado para outro lugar.

No Inter, já não é segredo: Nico Paz agrada, por isso ainda está em jogo a recompra do Como, que, por sua vez, gostaria de mantê-lo à beira do lago para uma Champions League como protagonista.