O Corazón Classic 2026 não foi, para o Inter e o Real Madrid, apenas uma oportunidade de rever em campo várias lendas dos dois clubes e encher o Santiago Bernabéu com mais de 50 mil torcedores nostálgicos. O amistoso entre as antigas glórias nerazzurre e dos Blancos também foi uma oportunidade para fortalecer as relações entre os clubes e entre duas diretorias historicamente muito amigas, entre as quais negócios de grande importância foram frequentemente fechados.
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Inter x Real Madrid: ocorreu o encontro entre Marotta e Florentino Pérez: cinco nomes em jogo, além de Nico Paz
O ENCONTRO ACONTECEU
E num momento histórico específico em que tantos nomes de um time e de outro podem despertar interesse, o tão aguardado encontro que ocorreu hoje (divulgado nas redes sociais pelos próprios clubes) entre os presidentes Florentino Pérez e Beppe Marotta não fez outra coisa senão alimentar exatamente esses rumores do mercado.
QUEM VIRÁ DEPOIS DE DUMFRIES?
Falando em negociações entre os dois clubes, a mais recente acaba de ser fechada pelo Real Madrid e diz respeito ao lateral-direito Denzel Dumfries, que deixará a Inter para se transferir para a Espanha. Os Merengues acionaram a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros prevista no contrato com os nerazzurri, que, no entanto, já haviam decidido não impedir a saída do holandês. Mas quem virá depois dele?
NÃO SÓ NICO PAZ
O Real Madrid não tem nada contra Alessandro Bastoni (que, no entanto, caiu nas preferências de Mourinho), nem contra Marcus Thuram, nem contra Lautaro Martinez, mas, neste momento, o foco de Florentino Pérez — que está em busca de um atacante de nível internacional para presentear José Mourinho, um artilheiro de 150 milhões de euros — está voltado para outro lugar.
No Inter, já não é segredo: Nico Paz agrada, por isso ainda está em jogo a recompra do Como, que, por sua vez, gostaria de mantê-lo à beira do lago para uma Champions League como protagonista.
5 NOMES EM JOGO
De acordo com o que foi publicado pelo *Repubblica*, no entanto, há outros cinco nomes que foram colocados em cima da mesa nas possíveis negociações entre os dois clubes, com a Inter demonstrando particular interesse também nas alternativas ao meia-atacante argentino que atualmente joga no Como.
Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Endrick (de volta do empréstimo ao Lyon, mas com intenção de permanecer em Madri), mas também e sobretudo o antigo pupilo Arda Güler e até mesmo Rodrygo, que retornará em breve da última lesão e está fora dos planos de Mourinho, são todos nomes bem-vindos em Milão.