A Oaktree analisou cuidadosamente o projeto proposto pela NBA, o chamado “modelo de negócios”, explorando vias viáveis em conjunto com a própria Olimpia Milano e estaria, inclusive, em vantagem.

O líder Howard Marks deu sinal verde para as primeiras etapas: a disponibilidade financeira ilimitada da Oaktree é valorizada pela NBA, que está conduzindo com muita atenção essa operação colossal.

As negociações com o J.P. Morgan, o maior banco do mundo que supervisiona financeiramente a chegada da NBA à Europa, tiveram um desfecho positivo.

Também as conversas entre a Oaktree e a diretoria da Olimpia Milano foram construtivas: rumores indicam que a impressão e a postura da Oaktree foram bem recebidas.

A Oaktree está muito interessada, mas ainda precisa colocar tudo no papel: ela precisa de mais alguns dias, mas parece disposta a dar um primeiro “sim, vamos conversar”. Exatamente o que a NBA quer.

A Oaktree iniciou outras negociações, não se limitando apenas à Olimpia Milano.