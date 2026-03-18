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Inter x Milan, um clássico na NBA Europe: Oaktree supera a RedBird graças a uma “disponibilidade financeira ilimitada”

Gerry Cardinale teria sido ultrapassado pelo fundo proprietário do clube nerazzurro?

Inter x Milan: é sempre um clássico. Além de disputarem o título em campo (a nove rodadas do fim da Série A, os nerazzurri estão na liderança da tabela com 8 pontos de vantagem sobre os rossoneri, que venceram os dois confrontos diretos neste campeonato), os dois clubes também disputam a criação de um time em Milão para jogar na NBA Europe a partir de 2027 ou 2028, após as Olimpíadas de Los Angeles. 

O Corriere della Sera escreve que a Oaktree (proprietária da Inter) superou a RedBird de Gerry Cardinale, representante do Milan que já iniciou conversas com a NBA e se reuniu com Leo Dell'Orco, número 1 da Armani, para ver quais eram as possibilidades.

  • "DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ILIMITADA"

    A Oaktree analisou cuidadosamente o projeto proposto pela NBA, o chamado “modelo de negócios”, explorando vias viáveis em conjunto com a própria Olimpia Milano e estaria, inclusive, em vantagem.

    O líder Howard Marks deu sinal verde para as primeiras etapas: a disponibilidade financeira ilimitada da Oaktree é valorizada pela NBA, que está conduzindo com muita atenção essa operação colossal.

    As negociações com o J.P. Morgan, o maior banco do mundo que supervisiona financeiramente a chegada da NBA à Europa, tiveram um desfecho positivo.

    Também as conversas entre a Oaktree e a diretoria da Olimpia Milano foram construtivas: rumores indicam que a impressão e a postura da Oaktree foram bem recebidas.

    A Oaktree está muito interessada, mas ainda precisa colocar tudo no papel: ela precisa de mais alguns dias, mas parece disposta a dar um primeiro “sim, vamos conversar”. Exatamente o que a NBA quer.

    A Oaktree iniciou outras negociações, não se limitando apenas à Olimpia Milano.

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  • AS DÚVIDAS

    A NBA Europe está de olho nos grandes nomes do futebol: além do Inter e do Milan, também a Roma, o Real Madrid (que teria respondido: “Não, obrigado”), o Barcelona, o PSG, o Newcastle, o Manchester City e o United.

    A hesitação está ligada à taxa de entrada que a NBA impõe: ela não é fixa, não é igual para todos, mas a média é de 500 milhões de dólares.

    Além disso, há outras condições extremamente rigorosas: a NBA estabeleceu 31 de março como prazo final; até essa data, é preciso dar uma resposta de interesse e aceitação ao modelo proposto.

    Até agora, nenhuma equipe europeia de basquete teria aceitado os termos iniciais da NBA Europe. O Olimpia Milano faz parte da Euroliga até 2036.

    A NBA conta com o apoio da FIBA (a federação internacional) e da Federação Italiana de Basquete, liderada por Gianni Petrucci: ambas as instituições estão ansiosas para dar um golpe na Euroliga, mas não está excluído que a NBA e a Euroliga (agora em polos de interesse opostos) possam se sentar à mesa e encontrar um ponto em comum.

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