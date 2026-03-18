Inter x Milan: é sempre um clássico. Além de disputarem o título em campo (a nove rodadas do fim da Série A, os nerazzurri estão na liderança da tabela com 8 pontos de vantagem sobre os rossoneri, que venceram os dois confrontos diretos neste campeonato), os dois clubes também disputam a criação de um time em Milão para jogar na NBA Europe a partir de 2027 ou 2028, após as Olimpíadas de Los Angeles.
O Corriere della Sera escreve que a Oaktree (proprietária da Inter) superou a RedBird de Gerry Cardinale, representante do Milan que já iniciou conversas com a NBA e se reuniu com Leo Dell'Orco, número 1 da Armani, para ver quais eram as possibilidades.