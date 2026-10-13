Inter-Bruges





INTER





J. Martinez 4,5 - Não podia fazer nada no pênalti de Tresoldi. Depois, comete seu desastre de rotina: sai inexplicavelmente até o meio de campo em uma jogada adversária que não exigia sua intervenção e deixa o gol vazio para o atacante do time belga marcar o segundo. Antes, ainda espalma a bola nos pés do ítalo-alemão no lance do terceiro gol. Depois de Madri, quando poderia ter sido um caso isolado, e de Udine, o terceiro episódio confirma o problema. Embora muitas vezes corresponda debaixo das traves, ele é um problema para a Inter. Um problema a resolver.





Bisseck 5 - Zagueiro com liberdade para iniciar as jogadas, às vezes se desliga. Os jogadores rápidos do Bruges pelas pontas frequentemente lhe causam dificuldades. A diferença de velocidade é evidente e o arrasta para o abismo com os companheiros.





Akanji 4,5 - Marca Tresoldi com certa displicência, tem dificuldade para acompanhá-lo e precisa recorrer à falta, recebendo um cartão amarelo. De modo geral, sofre com a diferença de reflexos e velocidade para o adversário, e a posição no centro da zaga não o ajuda. Lento, frequentemente atrapalhado e sem agilidade para sair jogando: uma partida desastrosa que confirma as dificuldades do início da temporada.





Bastoni 5,5 - Mantém a posição e fica encarregado de iniciar as jogadas. É o menos pior dos três defensores. No fim, afunda com os companheiros e parece cansado ao tentar conter as arrancadas dos velozes Potts e Forbs.





Diouf 5,5 - É uma ameaça constante quando vai ao ataque, mas encontra muito mais dificuldades quando precisa correr para trás. E, quando enfrenta adversários que partem para cima dele, como nesta noite, suas limitações evidentes aparecem.





Barella 5 - Parece sempre ficar no meio do caminho entre desarmar e construir jogadas, sem conseguir contribuir como deveria em nenhuma das duas fases. Frequentemente envolvido nas transições do time belga, afunda com toda a equipe. (Aos 78', entra Bonny 6,5: dá mais energia ao time, corre nas costas dos defensores do Bruges e marca um golaço após drible e chute colocado. Talvez devesse ter entrado antes.)





Çalhanoğlu 5 - Encontra dificuldades, surpreendentemente, para dosar os passes e também na cobertura: comete a falta que resulta no pênalti sobre Forbs, que avançava em direção ao gol. Depois, acerta o travessão com uma pancada de fora da área. Sai com algum problema físico antes do naufrágio final. (Aos 67', entra Sucic 5,5: é dele o chute que leva ao segundo gol de Lautaro. Entra quando o time precisa atacar e deixa a desejar em algumas coberturas.)





Zielinski 5 - Tenta articular as jogadas e se apresentar mais do que os companheiros, chegando perto de marcar. Sua atuação passa a ser insuficiente quando dá início ao contra-ataque de Forbs que resulta no pênalti do gol que põe o time belga à frente. A partir daí, não se recupera. (Aos 88', entra Stankovic sem nota.)





Dimarco 5 - Ainda não parece ser a arma para abrir defesas que foi na temporada passada, provavelmente por causa de algum problema físico. Comete alguns erros por falta de clareza, mas é sempre perigoso quando chuta com a esquerda, como mostra na metade do segundo tempo. Claro que, quando precisa marcar um jogador tão difícil de conter quanto Forbs, a missão se complica. (Aos 78', entra Spence sem nota.)





L. Martinez 7 - O craque de sempre, que resolve problemas: primeiro, tem um gol anulado; depois, inventa o gol de empate com o pé de apoio firme e um chute instantâneo de bico, típico de um camisa 9. No segundo tempo, desperdiça uma chance clara de fazer o 2 a 1 cara a cara com Sommer, antes de devolver a esperança aos companheiros ao completar de perto para fazer o 2 a 3. É o último a desistir e sente a derrota como sal em uma ferida.





Thuram 6 - Enfrenta os zagueiros belgas na velocidade e na força física e não hesita em bater de fora da área. Provavelmente não deveria ter saído, já que parecia capaz de causar muitos problemas à desatenta defesa belga. (Aos 67', entra P. Esposito 5,5: tenta disputar a bola com os zagueiros, mas tem poucas oportunidades. Desperdiça uma chance clara cara a cara com Sommer.)





Téc. Chivu 5 - Esta não é a Inter que impressionou na Europa nos dois anos com Inzaghi. Atacar é bom, oferecer espetáculo e gols também, mas, no futebol, é preciso defender, e a equipe parece ter se esquecido disso nesta temporada. Uma defesa lenta que precisa cobrir muitos metros diante de jogadores rápidos pelas pontas acaba sempre sofrendo muitos gols, sobretudo quando não há segurança no gol. Às vezes, demonstra certa presunção tática, perdoada na Itália por causa das viradas. Na Europa, não.











