A Inter recebe o Bruges pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027. Em uma partida que já pode ser um divisor de águas no torneio para as duas equipes, a Uefa escolheu uma equipe de arbitragem com noruegueses em campo e espanhóis no VAR, liderada pelo árbitro norueguês Rohit Saggi. O Calciomercato acompanhará ao vivo os lances mais polêmicos do jogo.
Inter x Club Brugge, a análise da arbitragem: reclamações nos dois gols de Lautaro. Spileers corre risco de expulsão. Calhanoglu leva amarelo no lance do pênalti, e um gol é anulado
A DESIGNAÇÃO COMPLETA
Saggi (NOR)
Olav Dale (NOR) - Haukasen (NOR)
Quarto árbitro: Kringstad (NOR)
VAR: Del Cerro Grande (SPA)
AVAR: Soto Grado (SPA)
81' TOQUE DE MÃO DE BASTONI NO INÍCIO DA JOGADA DO GOL DE LAUTARO
O Brugge protesta veementemente contra o gol de Lautaro Martinez que fez o placar ficar em 2 a 3. A jogada começa com um domínio involuntário de Bastoni, mas com a mão, que dá início ao contra-ataque da Inter. Leko recebe cartão amarelo por reclamar no banco de reservas.
57' SPILEERS CORRE RISCO DE RECEBER CARTÃO VERMELHO
No lance em que Spileers levou a pior e precisou ser substituído, deixou de ser marcada uma falta em Dimarco, na linha da área. O ala italiano havia tirado a bola a tempo antes de ser derrubado e cair sobre o zagueiro, que já tinha cartão amarelo. Se o árbitro tivesse marcado a falta, seria o segundo amarelo e a expulsão.
44' BRUGGE RECLAMA E VAR ANALISA O GOL DE LAUTARO
Lautaro marca o gol de empate por 1 a 1 no fim do segundo tempo, depois de ganhar a posição sobre Mechele, que cai no chão e deixa o argentino livre para chutar. O Bruges protesta, mas a checagem do VAR confirma que o gol foi legal. Lautaro leva vantagem sobre o defensor ao disputar a posição, e é Mechele quem falha ao deixar o argentino chegar primeiro.
36' GOL ANULADO
Gol anulado da Inter após Lautaro Martinez superar Sommer de cabeça. O atacante da Inter, porém, sai em posição de ligeiro impedimento, confirmado primeiro pelo assistente e depois pelo VAR.
30': só cartão amarelo para Calhanoglu
Apesar da clara chance de gol para Calhanoglu, não há cartão vermelho. Como o turco tentou disputar a bola, a falta que resultou no pênalti tem a punição reduzida e rende apenas cartão amarelo.
29' PÊNALTI PARA O BRUGGE
A Inter falha na cobertura preventiva em um escanteio a seu favor e permite um contra-ataque de dois contra dois do Bruges. Forbs encara Calhanoglu ao longo de todo o campo e parte para cima dele na área, obrigando o turco a derrubá-lo. Saggi marca o pênalti em campo, e o lance também parece claro no replay, apesar dos protestos do meio-campista turco.
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