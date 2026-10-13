No lance em que Spileers levou a pior e precisou ser substituído, deixou de ser marcada uma falta em Dimarco, na linha da área. O ala italiano havia tirado a bola a tempo antes de ser derrubado e cair sobre o zagueiro, que já tinha cartão amarelo. Se o árbitro tivesse marcado a falta, seria o segundo amarelo e a expulsão.