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SOCCER CL INTERNAZIONALE VS CLUB BRUGGEAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter x Club Brugge, a análise da arbitragem: reclamações nos dois gols de Lautaro. Spileers corre risco de expulsão. Calhanoglu leva amarelo no lance do pênalti, e um gol é anulado

Inter de Milão
Liga dos Campeões
Club Brugge
Inter de Milão x Club Brugge

Os lances de arbitragem de Inter x Club Brugge, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions League

A Inter recebe o Bruges pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027. Em uma partida que já pode ser um divisor de águas no torneio para as duas equipes, a Uefa escolheu uma equipe de arbitragem com noruegueses em campo e espanhóis no VAR, liderada pelo árbitro norueguês Rohit Saggi. O Calciomercato acompanhará ao vivo os lances mais polêmicos do jogo.


  • A DESIGNAÇÃO COMPLETA

    Saggi (NOR)

    Olav Dale (NOR) - Haukasen (NOR)

    Quarto árbitro: Kringstad (NOR)

    VAR: Del Cerro Grande (SPA)

    AVAR: Soto Grado (SPA)


  • 81' TOQUE DE MÃO DE BASTONI NO INÍCIO DA JOGADA DO GOL DE LAUTARO

    O Brugge protesta veementemente contra o gol de Lautaro Martinez que fez o placar ficar em 2 a 3. A jogada começa com um domínio involuntário de Bastoni, mas com a mão, que dá início ao contra-ataque da Inter. Leko recebe cartão amarelo por reclamar no banco de reservas.

  • 57' SPILEERS CORRE RISCO DE RECEBER CARTÃO VERMELHO

    No lance em que Spileers levou a pior e precisou ser substituído, deixou de ser marcada uma falta em Dimarco, na linha da área. O ala italiano havia tirado a bola a tempo antes de ser derrubado e cair sobre o zagueiro, que já tinha cartão amarelo. Se o árbitro tivesse marcado a falta, seria o segundo amarelo e a expulsão.

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  • 44' BRUGGE RECLAMA E VAR ANALISA O GOL DE LAUTARO

    Lautaro marca o gol de empate por 1 a 1 no fim do segundo tempo, depois de ganhar a posição sobre Mechele, que cai no chão e deixa o argentino livre para chutar. O Bruges protesta, mas a checagem do VAR confirma que o gol foi legal. Lautaro leva vantagem sobre o defensor ao disputar a posição, e é Mechele quem falha ao deixar o argentino chegar primeiro.

  • 36' GOL ANULADO

    Gol anulado da Inter após Lautaro Martinez superar Sommer de cabeça. O atacante da Inter, porém, sai em posição de ligeiro impedimento, confirmado primeiro pelo assistente e depois pelo VAR.

  • 30': só cartão amarelo para Calhanoglu

    Apesar da clara chance de gol para Calhanoglu, não há cartão vermelho. Como o turco tentou disputar a bola, a falta que resultou no pênalti tem a punição reduzida e rende apenas cartão amarelo.

  • 29' PÊNALTI PARA O BRUGGE

    A Inter falha na cobertura preventiva em um escanteio a seu favor e permite um contra-ataque de dois contra dois do Bruges. Forbs encara Calhanoglu ao longo de todo o campo e parte para cima dele na área, obrigando o turco a derrubá-lo. Saggi marca o pênalti em campo, e o lance também parece claro no replay, apesar dos protestos do meio-campista turco.

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