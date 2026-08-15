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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter x Betis de Sevilha AO VIVO às 19h30, as escalações oficiais: Diouf e Bovio desde o início, Dimarco, Lautaro e Stones no banco

Inter de Milão
Inter de Milão x Bétis
Bétis
Amistosos de clubes
Campeonato Italiano

Último amistoso da temporada para a Inter antes do início da temporada.

O início oficial da nova temporada 2026/2027 se aproxima para a Inter, com a estreia contra o Monza marcada exatamente para daqui a 7 dias, no sábado, 23 de agosto, em San Siro. Para se preparar da melhor forma, a Inter enfrenta hoje, em Bari, a partir das 19h30, no San Nicola, o Betis Sevilla, no último verdadeiro teste amistoso desta pré-temporada. Chivu deve testar o time titular que fará sua estreia contra os brianzoli, mas a curiosidade não é tanto por Spence, oficializado apenas ontem e fora, assim como Thuram, ainda longe da melhor forma, e sim pelo estado físico de jogadores como Stones e Lautaro (no banco no início), até aqui nunca utilizados.




  • INTER-BETIS: ESCALAÇÕES OFICIAIS E A FICHA DO JOGO

    Inter-Betis


    Artilheiros: -


    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.
    À disposição: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.
    Técnico: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.
    À disposição: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré, Ortiz.
    Técnico: Manuel Pellegrini.

    • Publicidade

  • Gols e principais lances

    1' Bola rolando no San Nicola, em Bari, às 19h30

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