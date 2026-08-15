O início oficial da nova temporada 2026/2027 se aproxima para a Inter, com a estreia contra o Monza marcada exatamente para daqui a 7 dias, no sábado, 23 de agosto, em San Siro. Para se preparar da melhor forma, a Inter enfrenta hoje, em Bari, a partir das 19h30, no San Nicola, o Betis Sevilla, no último verdadeiro teste amistoso desta pré-temporada. Chivu deve testar o time titular que fará sua estreia contra os brianzoli, mas a curiosidade não é tanto por Spence, oficializado apenas ontem e fora, assim como Thuram, ainda longe da melhor forma, e sim pelo estado físico de jogadores como Stones e Lautaro (no banco no início), até aqui nunca utilizados.











