O Inter perde Alessandro Bastoni, o Atalanta recupera Ederson, mas há novidades também sobre Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori. Segundo informações da Sky Sport, o meio-campista será convocado para o San Siro, para o confronto do campeonato marcado para amanhã às 15h. O brasileiro volta a estar à disposição, após ter ficado de fora dos últimos seis jogos: sua última participação remonta à partida de ida contra o Borussia Dortmund, após a qual uma lesão muscular o deixou fora de ação nas semanas seguintes. Já o zagueiro da Azzurra não se recupera da contusão na tíbia sofrida no clássico, no confronto com o rossonero Rabiot.