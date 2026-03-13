O Inter perde Alessandro Bastoni, o Atalanta recupera Ederson, mas há novidades também sobre Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori. Segundo informações da Sky Sport, o meio-campista será convocado para o San Siro, para o confronto do campeonato marcado para amanhã às 15h. O brasileiro volta a estar à disposição, após ter ficado de fora dos últimos seis jogos: sua última participação remonta à partida de ida contra o Borussia Dortmund, após a qual uma lesão muscular o deixou fora de ação nas semanas seguintes. Já o zagueiro da Azzurra não se recupera da contusão na tíbia sofrida no clássico, no confronto com o rossonero Rabiot.
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Inter x Atalanta: Bastoni deve ficar de fora, Ederson está recuperado. A decisão sobre De Ketelaere e Raspadori
BASTONI À BEIRA DA DESISTÊNCIA
Bastoni, portanto, ficará de fora da partida contra a Atalanta. Na defesa, Carlos Augusto ocupará seu lugar: há dúvidas sobre uma possível vaga de titular na defesa para Acerbi. Nesse caso, Chivu colocaria Akanji na lateral direita e Bisseck ficaria no banco. De acordo com o que foi divulgado pela Skysport, o zagueiro nascido em 1999 permaneceu no centro de treinamento, será avaliado amanhã, mas, no máximo, ficará no banco.
O MEIO-CAMPO DA DEA
O retorno de Ederson representa uma importante opção para o meio-campo do Bergamo, embora o brasileiro deva começar inicialmente no banco: a comissão técnica prefere, de fato, reintegrá-lo gradualmente após a longa ausência; portanto, os titulares provavelmente continuarão sendo De Roon e Pasalic.
A ESCOLHA DE DE KETELAERE E RASPADORI
Por outro lado, ainda é preciso avaliar as condições de Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori: ambos os jogadores partirão, de qualquer forma, para a concentração da equipe em Milão, mas a decisão definitiva sobre a presença deles no banco de reservas só será tomada amanhã de manhã. A equipe médica pretende, de fato, acompanhar de perto o estado de saúde deles até o último momento antes de esclarecer as dúvidas sobre a convocação oficial para a partida,