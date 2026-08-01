Inter volta à carga por Curtis Jones com oferta de £ 30 milhões, mas clube da Serie A fica abaixo da pedida do Liverpool pelo meio-campista

Chivu pediu especificamente a Jones para reforçar seu meio-campo. O técnico romeno deseja um perfil único para atuar como uma sétima opção de marcação em seu sistema preferido e vê o jogador de 25 anos como o encaixe perfeito. Jones tem ficado cada vez mais insatisfeito em Merseyside depois de cair para a periferia do elenco sob o comando do novo treinador Andoni Iraola.

O meio-campista está aberto a um novo desafio na Itália e, segundo informações, aprovaria uma transferência para San Siro. Ele não seria o único inglês a chegar a Milão neste verão europeu. A Inter já está finalizando um acordo pelo zagueiro do Manchester City John Stones, que atualmente passa por exames médicos na Itália.