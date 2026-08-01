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Inter volta à carga por Curtis Jones com oferta de £ 30 milhões, mas clube da Serie A fica abaixo da pedida do Liverpool pelo meio-campista
Inter faz proposta de £ 30 milhões por Jones
A Inter voltou suas atenções para o meio-campista do Liverpool Jones. O gigante da Serie A apresentou recentemente uma oferta de £30 milhões para levar o inglês ao San Siro neste verão. No entanto, o Liverpool rapidamente recusou a abordagem inicial, segundo a Gazzetta. O clube da Premier League quer uma quantia mais próxima de €40 milhões antes de considerar se desfazer do jogador revelado em sua academia.
A diretoria da Inter, liderada pelo presidente Beppe Marotta e pelo diretor esportivo Piero Ausilio, segue determinada a contratar seu alvo. A dupla teve recentemente um jantar estratégico com o técnico Cristian Chivu para discutir os próximos movimentos no mercado de transferências.
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Chivu está desesperado por craque do Liverpool
Chivu pediu especificamente a Jones para reforçar seu meio-campo. O técnico romeno deseja um perfil único para atuar como uma sétima opção de marcação em seu sistema preferido e vê o jogador de 25 anos como o encaixe perfeito. Jones tem ficado cada vez mais insatisfeito em Merseyside depois de cair para a periferia do elenco sob o comando do novo treinador Andoni Iraola.
O meio-campista está aberto a um novo desafio na Itália e, segundo informações, aprovaria uma transferência para San Siro. Ele não seria o único inglês a chegar a Milão neste verão europeu. A Inter já está finalizando um acordo pelo zagueiro do Manchester City John Stones, que atualmente passa por exames médicos na Itália.
A Inter precisa abrir espaço no elenco
Antes de a Inter garantir Jones, o clube precisa enxugar seu inchado setor de meio-campo. O clube da Serie A atualmente conta com uma abundância de opções no meio e precisa gerar recursos por meio da venda de jogadores.
Davide Frattesi representa a questão mais urgente para o gigante italiano. O jogador da seleção italiana está pressionando por uma saída para reativar a carreira em outro lugar, mas a Inter ainda não recebeu nenhuma oferta adequada por seus serviços. O clube também planeja se desfazer de Kristjan Asllani, enquanto o jovem prospecto Ebenezer Akinsanmiro já se juntou ao Monza. Tirar esses jogadores periféricos do elenco é uma necessidade absoluta para abrir espaço para Jones.
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Jogando o paciente jogo da espera
A Inter está preparada para agir com paciência em sua busca pelo jogador descartado pelo Liverpool. O clube italiano espera que esperar até o fim de agosto force o Liverpool a reduzir suas exigências financeiras. O Liverpool pode correr o risco de afastar um jogador formado em casa se o mantiver encostado. O clube da Serie A acredita que essa pressão acabará jogando a seu favor e forçará um acordo à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.
Enquanto o elenco principal viaja por Hong Kong e Perth para sua turnê de pré-temporada, Marotta e Ausilio permanecerão na Europa. Os dirigentes estão totalmente focados em manter um diálogo aberto com o Liverpool para alcançar um avanço decisivo.
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