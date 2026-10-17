Leonel Flores é a nova estrela do futebol argentino. Nascido em 2007, ele vem desenhando jogadas com a camisa do Boca Juniors: dribles desconcertantes, canetas nos adversários e gols decisivos. Como o belo gol marcado na noite passada contra o Talleres, que deu aos Xeneizes uma vitória em exibição. O ponta-esquerda primeiro passa por dois adversários e depois abre o corpo para bater com efeito no canto mais distante, em uma trajetória dificílima.
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Inter, viu só o Flores? Jovem craque do Boca Juniors marca um golaço contra o Talleres
Inter observa
O gol marcado contra o Talleres é o quarto de Flores no Campeonato Clausura. Mas os gols, embora sempre bonitos e decisivos, não dizem tudo sobre ele: o pupilo de Paredes, de 19 anos, é certamente o talento mais brilhante do futebol argentino. A lista de olheiros que acompanham Flores é longa e inclui os da Inter, especialmente interessados: Flores pode ser contratado de imediato mediante o pagamento da cláusula rescisória de 20 milhões de dólares. Um bom negócio para muitos...
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