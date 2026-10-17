Inter, viu só o Flores? Jovem craque do Boca Juniors marca um golaço contra o Talleres

O gol marcado contra o Talleres é o quarto de Flores no Campeonato Clausura. Mas os gols, embora sempre bonitos e decisivos, não dizem tudo sobre ele: o pupilo de Paredes, de 19 anos, é certamente o talento mais brilhante do futebol argentino. A lista de olheiros que acompanham Flores é longa e inclui os da Inter, especialmente interessados: Flores pode ser contratado de imediato mediante o pagamento da cláusula rescisória de 20 milhões de dólares. Um bom negócio para muitos...