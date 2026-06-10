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inter nos chivu lautaro bodoCalciomercato

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Inter, vender Thuram para contratar Vlahovic? Não, mas se o Real Madrid oferecer 150 milhões de euros pelo Lautaro…

Inter de Milão
Especiais e Opinião
Opinion
D. Vlahovic
M. Thuram
L. Martinez
Campeonato Italiano

Chivu e o risco de uma agonia no mercado de transferências no verão da Copa do Mundo.

Cristian Chivu encara esta janela de transferências de verão com otimismo, mas não sem alguma preocupação.


O técnico do Inter, atual campeão da Itália, declarou durante uma entrevista à DAZN: “Para a próxima temporada, já planejamos tudo com planos A e planos B para cada posição, mas em agosto tudo pode acontecer, pois podem surgir situações inesperadas. Além disso, no verão da Copa do Mundo, tudo pode se tornar uma agonia”.

  • OS 7 MAGNÍFICOS

    Desde 1982, há sempre pelo menos um jogador da Inter na final da Copa do Mundo.


    Na edição de 2026, há sete jogadores do Inter: Manuel Akanji (Suíça), Ange-Yoan Bonny (Costa do Marfim), Petar Sucic (Croácia), Hakan Calhanoglu (Turquia), Denzel Dumfries (Holanda, praticamente já contratado pelo Real Madrid), Lautaro Martinez (Argentina) e Marcus Thuram (França).


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  • DUSAN & TIKUS

    Este último era cotado para sair do clube, um cenário que acabou sendo evitado graças a um excelente final de campeonato, fundamental para a conquista do Scudetto.


    No entanto, entre os torcedores do Inter, ainda há quem não descartaria a ideia de sacrificar Thuram para obter um grande lucro a ser registrado no balanço, já que o atacante francês chegou sem custos e tem uma cláusula de rescisão de 85 milhões de euros.


    Para então substituí-lo por outra contratação sem custos: Dusan Vlahovic, que está se liberando da Juventus.


  • RESPOSTA PREVISÍVEL

    Trata-se de um cenário hipotético de mercado fascinante em alguns aspectos, mas mais parecido com um pesadelo do que com um sonho para o Inter.


    As únicas vantagens seriam a idade (o sérvio é 4 anos mais novo que o francês) e financeiras, mas apenas em termos de valores de compra e venda dos respectivos contratos. No entanto, Vlahovic exigiria um salário ainda mais alto do que o de Thuram, que ganha 6 milhões de euros líquidos por ano.


    Mas o aspecto mais importante é o tático; na verdade, são dois atacantes com características muito diferentes. Ao contrário de Thuram, Vlahovic só pode jogar como centroavante, uma posição em que a Inter já está bem coberta com Pio Esposito para o futuro e com Lautaro Martinez para o presente.


  • 150 MILHÕES DO REAL MADRID?

    No que diz respeito a este último, a verdadeira questão é outra. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, reservou 150 milhões de euros para dar um reforço ofensivo ao novo técnico José Mourinho.


    Os 10 atacantes mais valiosos do mundo são Yamal, Haaland, Mbappé, Olise, Kvaratskhelia, Vinicius, Doué, Saka, Alvarez e Dembelé. Dois já são do Real Madrid, os outros oito pertencem a clubes com poder de recusa: do Bayern ao PSG, passando pelo Manchester City, Arsenal e Barcelona.


    Logo fora do top 10 está o capitão da Inter. Voltando à reflexão inicial de Chivu sobre as possíveis surpresas do mercado de transferências no verão da Copa do Mundo, se Lautaro levasse a Argentina à vitória com seus gols, levando o Real Madrid a oferecer 150 milhões de euros por ele, o que a Inter responderia? Obviamente, seria uma proposta a ser levada em sério e difícil de recusar para a Oaktree(assim como para todas as diretorias dos outros clubes italianos), apesar de um balanço financeiro positivo pelo segundo ano consecutivo.