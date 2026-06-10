Inter, vender Thuram para contratar Vlahovic? Não, mas se o Real Madrid oferecer 150 milhões de euros pelo Lautaro…

No que diz respeito a este último, a verdadeira questão é outra. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, reservou 150 milhões de euros para dar um reforço ofensivo ao novo técnico José Mourinho.
Os 10 atacantes mais valiosos do mundo são Yamal, Haaland, Mbappé, Olise, Kvaratskhelia, Vinicius, Doué, Saka, Alvarez e Dembelé. Dois já são do Real Madrid, os outros oito pertencem a clubes com poder de recusa: do Bayern ao PSG, passando pelo Manchester City, Arsenal e Barcelona.
Logo fora do top 10 está o capitão da Inter. Voltando à reflexão inicial de Chivu sobre as possíveis surpresas do mercado de transferências no verão da Copa do Mundo, se Lautaro levasse a Argentina à vitória com seus gols, levando o Real Madrid a oferecer 150 milhões de euros por ele, o que a Inter responderia? Obviamente, seria uma proposta a ser levada em sério e difícil de recusar para a Oaktree(assim como para todas as diretorias dos outros clubes italianos), apesar de um balanço financeiro positivo pelo segundo ano consecutivo.