Agir agora para se antecipar à concorrência. A Inter já pensa na próxima temporada e na próxima janela de transferências. Nesse sentido, trabalha para contratar Finn Jeltsch, zagueiro alemão nascido em 2006, formado no Nuremberg e no Stuttgart desde 2025. É um jogador que agrada muito por reunir todas as características de que Chivu precisa: é rápido e forte fisicamente, pode atuar no centro ou pelo lado de uma linha de três zagueiros e tem qualidade com a bola na saída de jogo. A temporada difícil que ele vive no Stuttgart, penúltimo colocado no campeonato com cinco derrotas em sete partidas, não mudou a avaliação dos grandes clubes sobre ele, incluindo a Inter, que há tempos tem seu nome no radar.



