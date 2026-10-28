Agir agora para se antecipar à concorrência. A Inter já pensa na próxima temporada e na próxima janela de transferências. Nesse sentido, trabalha para contratar Finn Jeltsch, zagueiro alemão nascido em 2006, formado no Nuremberg e no Stuttgart desde 2025. É um jogador que agrada muito por reunir todas as características de que Chivu precisa: é rápido e forte fisicamente, pode atuar no centro ou pelo lado de uma linha de três zagueiros e tem qualidade com a bola na saída de jogo. A temporada difícil que ele vive no Stuttgart, penúltimo colocado no campeonato com cinco derrotas em sete partidas, não mudou a avaliação dos grandes clubes sobre ele, incluindo a Inter, que há tempos tem seu nome no radar.
Inter vai atrás de Finn Jeltsch, mas o Barcelona também está de olho nele
QUANTO CUSTA JELTSCH
Olheiros da Inter foram vistos várias vezes na MHP Arena, casa do Stuttgart, e os relatórios foram sempre positivos. Também foram frequentes os contatos com os representantes do zagueiro, convocado por Klopp para os últimos compromissos da Alemanha na Liga das Nações. Agora resta saber quando as conversas se transformarão em uma proposta. O salário certamente não é um problema (atualmente, ele ganha cerca de 1,3 milhão de euros brutos, mais bônus); o obstáculo é o valor da transferência. O Stuttgart, que pagou 9,5 milhões de euros por ele em 2025, quer uma quantia próxima dos 40 milhões de euros. A partida da Liga dos Campeões certamente será uma oportunidade para tratar do assunto: os alemães são esperados no Giuseppe Meazza na quarta-feira, 28 de novembro.
DE OLHO NO BARCELONA
A Inter, porém, não é o único clube interessado em Jeltsch. Grandes clubes europeus, incluindo o Barcelona, também estão de olho nele. Segundo o que o Sport publica hoje, o zagueiro alemão é a primeira opção de Hansi Flick, que já conversou sobre ele com Laporta. Os próprios observadores do Barcelona o viram de perto na estreia na Champions League contra o Viking. O problema, como sempre, está ligado à necessidade de fazer caixa para planejar uma operação desse tipo: uma possibilidade, segundo o jornal catalão, seria colocar à venda um dos defensores que atualmente integram o elenco, embora a alternativa mais realista seja adiar a operação para o verão de 2027.
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