Inter: tudo sobre o mercado de transferências no meio-campo: as avaliações sobre Stankovic e Massolin, o ponto da situação sobre Curtis Jones e o futuro de Frattesi, as últimas notícias

Um assunto de extrema atualidade, sobretudo no que diz respeito ao meio-campo, onde aos “titulares incontestáveis” Calhanoglu, Barella e Zielinski e aos confirmados Mkhitaryan, Diouf e Sucic poderão se juntar alguns jovens reforços que serão avaliados ao longo do verão por Cristian Chivu antes de se decidir seu futuro. Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin serão as principais novidades da pré-temporada, que terá início na Alemanha no próximo dia 16 de julho: o primeiro foi readquirido do Bruges por 23 milhões de euros após uma excelente temporada na Bélgica (55 partidas, 9 gols e 5 assistências), enquanto foram investidos 3,5 milhões em uma das promessas mais interessantes da última temporada da Série B (30 partidas, 3 gols e outras tantas assistências), os nerazzurri vão dedicar todo o tempo necessário para avaliar o que fazer com dois jogadores que representam, na “pior” das hipóteses, duas oportunidades para uma troca de jogadores. Enquanto para o filho de um ex-jogador já surgiram alguns clubes da Premier League dispostos a oferecer 40 milhões de euros, para o franco-argelino contratado do Modena, a cessão por empréstimo continua sendo, até o momento, a opção mais provável.





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