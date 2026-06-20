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cm grafica massolin modena 2025 26 16 9Modena FC

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Inter: tudo sobre o mercado de transferências no meio-campo: as avaliações sobre Stankovic e Massolin, o ponto da situação sobre Curtis Jones e o futuro de Frattesi, as últimas notícias

Inter de Milão
Mercado da bola
D. Frattesi
C. Jones
A. Stankovic
Y. Massolin

No time nerazzurro, as estratégias para o meio-campo começam a tomar forma

Inter, não se vive só de Palestra. Enquanto se aguarda a realização, na próxima semana, da reunião provavelmente decisiva para chegar a um acordo total com a Atalanta sobre a avaliação do lateral nascido em 2005, a diretoria nerazzurra tem outros assuntos importantes na agenda a serem tratados nas próximas semanas. As linhas defensiva e do meio-campo provavelmente passarão por uma reformulação, necessária tanto para reduzir a média de idade geral do time quanto para gerar receita por meio da venda dos jogadores considerados dispensáveis.


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  • JOVENS EM DESTAQUE

    Um assunto de extrema atualidade, sobretudo no que diz respeito ao meio-campo, onde aos “titulares incontestáveis” Calhanoglu, Barella e Zielinski e aos confirmados Mkhitaryan, Diouf e Sucic poderão se juntar alguns jovens reforços que serão avaliados ao longo do verão por Cristian Chivu antes de se decidir seu futuro. Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin serão as principais novidades da pré-temporada, que terá início na Alemanha no próximo dia 16 de julho: o primeiro foi readquirido do Bruges por 23 milhões de euros após uma excelente temporada na Bélgica (55 partidas, 9 gols e 5 assistências), enquanto foram investidos 3,5 milhões em uma das promessas mais interessantes da última temporada da Série B (30 partidas, 3 gols e outras tantas assistências), os nerazzurri vão dedicar todo o tempo necessário para avaliar o que fazer com dois jogadores que representam, na “pior” das hipóteses, duas oportunidades para uma troca de jogadores. Enquanto para o filho de um ex-jogador já surgiram alguns clubes da Premier League dispostos a oferecer 40 milhões de euros, para o franco-argelino contratado do Modena, a cessão por empréstimo continua sendo, até o momento, a opção mais provável.


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  • FRATTESI EM SAÍDA

    Davide Frattesi, por sua vez, merece uma menção à parte, já que há várias janelas de transferências vem sendo apontado como provável saída em busca de mais tempo de jogo do que teve nas duas últimas temporadas. O Nottingham Forest continua sendo a opção mais concreta no cenário atual, com a disposição de oferecer um valor entre 20 e 25 milhões de euros; na Itália, Juventus e Napoli são as duas alternativas que poderiam se concretizar caso ocorresse uma saída no meio-campo (Koopmeiners ou Thuram para os bianconeri, Anguissa para os azzurri), mas, até o momento, essas possibilidades parecem mais distantes. Sob contrato com o clube da Viale della Liberazione até junho de 2028, sua avaliação para Marotta e Ausilio permanece, até o momento, na casa dos 30 milhões de euros.

  • JONES AINDA ESTÁ LONGE

    Diretamente ligada à questão de Frattesi está a negociação em andamento com o Liverpool por Curtis Jones. Muito mais do que Koné, da Roma, o inglês do Liverpool, nascido em 2001, é considerado o complemento ideal para o meio-campo da equipe comandada por Cristian Chivu. Físico, dinamismo e qualidade técnica combinados em um jogador que já havia sido buscado, sem sucesso, em janeiro passado e que permaneceu no topo da lista de preferências do clube nerazzurro. Devido ao contrato que vence em 2027 e ao impasse total nas negociações para renovar o contrato com os Reds, a Inter – tendo obtido a aprovação do jogador – tentou fechar a negociação com base em 20 milhões de euros. Valor considerado muito baixo pelo Liverpool, que não quer descer abaixo de 30 milhões de euros e ainda pede uma porcentagem sobre uma futura revenda. A diferença é, portanto, muito grande, mas, com uma transferência, uma possibilidade que no momento parece mais distante poderia repentinamente ser reativada.