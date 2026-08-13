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cm grafica inglesi inter
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter, trinca de ingleses: Curtis Jones depois de John Stones e Djed Spence? Como funciona a regra sobre jogadores extracomunitários e do Reino Unido após o Brexit

Inter de Milão
C. Jones
J. Stones
D. Spence
Inglaterra

É possível registrar 3 jogadores ingleses em uma única janela de transferências?

A Inter começou há algum tempo a colocar em prática uma estratégia bem definida no mercado. O clube tenta alcançar um nível de competitividade e intensidade semelhante ao que existe na Premier League, contratando jogadores úteis para a sua forma de jogar vindos daquele campeonato.

No ano passado, chegou Akanji, do Manchester City, e apenas nesta janela de transferências foram contratados John Stones (de graça, após a saída do City), e em breve também será oficial a chegada de Djed Spence, do Tottenham (com quem a Inter negociou Romero por muito tempo). Mas a Inter não quer parar por aqui e tenta também fechar a contratação de Curtis Jones, do Liverpool. Seria o terceiro inglês na mesma janela de transferências, mas isso é realmente possível pelo regulamento e após o Brexit?


  • O Brexit

    É preciso lembrar, de fato, que já faz vários anos, desde o momento em que o Reino Unido escolheu votar pelo Brexit, que os cidadãos britânicos e, portanto, ingleses, escoceses, galeses e norte-irlandeses não fazem mais parte da comunidade europeia e, consequentemente, são considerados extracomunitários.

    Para o mundo da bola, porém, as regras são ligeiramente diferentes e, a partir da temporada 2024/2025, o regulamento foi modificado justamente para facilitar a circulação de jogadores britânicos na Itália e no restante da Europa.

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  • A regra sobre os jogadores albaneses e ingleses

    Ao contrário dos jogadores suíços, que são equiparados em 100% aos jogadores comunitários, após uma primeira adequação em 2023 a FIGC, no início da temporada 2024/2025, foi obrigada a modificar as regras a fim de respeitar as "Disposições legais em matéria de fluxos de entrada de trabalhadores estrangeiros".


    Em essência, no comunicado oficial, lê-se que: "apenas para os clubes da Serie A, permanecendo o respeito às vigentes disposições legais em matéria de fluxos de entrada de trabalhadores estrangeiros na Itália, é permitido o registro de apenas um jogador profissional britânico e de apenas um jogador profissional albanês por clube, proveniente do exterior, fora das limitações previstas para os jogadores extracomunitários".

  • Como a Inter consegue contratar três?

    Se o regulamento fala em "apenas um jogador britânico", como a Inter pode registrar três? E como poderá colocar Djed Spence sob contrato depois de superar os exames médicos?


    A resposta é simples: esse inciso do regulamento permite registrar um jogador britânico (neste caso, inglês) como comunitário, mas não proíbe registrar outros, sempre dentro dos limites das vagas para extracomunitários válidos também para todos os outros países do mundo.

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  • O regulamento sobre as vagas para extracomunitários

    Para todos os clubes da Serie A, o regulamento para o registro de jogadores extracomunitários é claro, e há 4 opções à disposição com base na composição atual do elenco antes do início da janela de transferências.

    - 0 jogadores extra-UE no elenco – máximo de 3 jogadores extra-UE que podem ser registrados

    - 1 jogador extra-UE no elenco – máximo de 2 jogadores extra-UE que podem ser registrados

    - 2 jogadores extra-UE no elenco – máximo de 2 jogadores extra-UE que podem ser registrados

    - Mais de 2 jogadores extra-UE no elenco – máximo de 2 jogadores extra-UE que podem ser registrados, sendo que um dos dois, no momento do pedido de registro, tenha sido convocado, com inclusão na lista da partida, para pelo menos 2 jogos oficiais de sua seleção nos 12 meses anteriores ou para 5 jogos oficiais de sua seleção na carreira.

  • OS CASOS DA INTER

    A Inter se encaixa plenamente na última categoria, ou seja, a das equipes que têm à disposição duas vagas, mas que são obrigadas a usar uma das duas vagas com um jogador de nível "nacional".

    Como Stones e Spence foram convocados e foram protagonistas até na última Copa do Mundo, esse fator pode ser aplicado sem problema a ambos. Curtis Jones, porém, também se encaixa plenamente nessa categoria, tendo 6 partidas (com 1 gol) pela seleção principal da Inglaterra.

    Em essência, se a Inter conseguisse fechar também a contratação com o Liverpool, utilizaria tanto as duas vagas para extracomunitários quanto a vaga para jogadores britânicos como jogadores comunitários para os três ingleses.

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