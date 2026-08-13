A Inter começou há algum tempo a colocar em prática uma estratégia bem definida no mercado. O clube tenta alcançar um nível de competitividade e intensidade semelhante ao que existe na Premier League, contratando jogadores úteis para a sua forma de jogar vindos daquele campeonato.

No ano passado, chegou Akanji, do Manchester City, e apenas nesta janela de transferências foram contratados John Stones (de graça, após a saída do City), e em breve também será oficial a chegada de Djed Spence, do Tottenham (com quem a Inter negociou Romero por muito tempo). Mas a Inter não quer parar por aqui e tenta também fechar a contratação de Curtis Jones, do Liverpool. Seria o terceiro inglês na mesma janela de transferências, mas isso é realmente possível pelo regulamento e após o Brexit?



