Inter: surge um obstáculo nas negociações por John Stones: o Arsenal fica sem Saliba por vários meses e entra na disputa pelo ex-jogador do Manchester City

Além do zagueiro central nascido em 1994, que vem de uma temporada bastante complicada em termos de lesões (apenas 18 partidas no total), mas que se mostrou à altura da situação vestindo a camisa da Inglaterra na última Copa do Mundo, também está de olho o Inter. O clube está em busca de dois jogadores para compensar as saídas de Acerbi e de Vrij e considera uma opção de baixo custo (em termos de valor de transferência) e com experiência para preencher pelo menos uma das duas vagas. No entanto, seria necessário um grande sacrifício por parte de Stones, proposto por alguns intermediários nas últimas semanas e que teria apresentado exigências significativas tanto em termos de salário quanto de bônus de assinatura, por se tratar de uma contratação sem custo.