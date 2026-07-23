A grave lesão nas costas sofrida pelo zagueiro central do Arsenal, William Saliba, pode mudar rapidamente as prioridades do mercado de contratações do time campeão da Inglaterra. E, indiretamente, as do Inter, que há algumas semanas incluiu na lista de possibilidades o nome de John Stones, sem contrato após o término de sua passagem pelo Manchester City e que, assim como Saliba, acaba de voltar da Copa do Mundo.
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Inter: surge um obstáculo nas negociações por John Stones: o Arsenal fica sem Saliba por vários meses e entra na disputa pelo ex-jogador do Manchester City
ARSENAL, BOMBA: SALIBA
Segundo informações da Sky Sports, os Gunners manifestaram a intenção de tomar medidas o mais rápido possível para lidar com o grave problema que atingiu Saliba, que, na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha, sofreu uma forte recaída das dores nas costas que o vêm atormentando há vários meses. O clube londrino informou ontem que o tempo de recuperação, atualmente impossível de definir com precisão, será muito longo, obrigando o Arsenal a voltar ao mercado de transferências. E entre os nomes cogitados para a equipe de Mikel Arteta, além de Ezri Konsa, do Aston Villa, surgiu a candidatura de John Stones.
OS PEDIDOS DE STONES
Além do zagueiro central nascido em 1994, que vem de uma temporada bastante complicada em termos de lesões (apenas 18 partidas no total), mas que se mostrou à altura da situação vestindo a camisa da Inglaterra na última Copa do Mundo, também está de olho o Inter. O clube está em busca de dois jogadores para compensar as saídas de Acerbi e de Vrij e considera uma opção de baixo custo (em termos de valor de transferência) e com experiência para preencher pelo menos uma das duas vagas. No entanto, seria necessário um grande sacrifício por parte de Stones, proposto por alguns intermediários nas últimas semanas e que teria apresentado exigências significativas tanto em termos de salário quanto de bônus de assinatura, por se tratar de uma contratação sem custo.
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