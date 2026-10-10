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Sucic InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Inter, Sucic: "Não me interessa falar da minutagem"

Inter de Milão
P. Sucic

O croata fala após a vitória sobre o Parma

Petar Sucic falou aos microfones da DAZN após a vitória da Inter por 3 a 0 sobre o Parma, partida que ele abriu com o primeiro gol da Inter: "Estou feliz, o importante hoje era vencer. A minha minutagem nesta primeira parte da temporada? É cedo demais para falar da minha minutagem, vamos ver isso em 2 ou 3 meses. Eu só pensava nos minutos, não em deixar o clube: todos podem falar e dizer o que quiserem, mas eu sei o que quero fazer e, para mim, é importante jogar e ajudar a equipe. Agora, só me interessa ir bem na Inter e que a equipe vá bem".


O meio-campista da Inter acrescentou: "Feliz? Estou sempre quando jogo. O importante é ter vencido. Eles tiveram talvez uma chance, temos que estar satisfeitos com a vitória que conquistamos. Sei o que quero fazer: ajudar a equipe e fazer isso da melhor forma. Não quero falar dos rumores sobre a minutagem".


  • MELHOR EM CAMPO

    O croata, nascido em 2003, foi premiado como craque da partida.


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