Petar Sucic falou aos microfones da DAZN após a vitória da Inter por 3 a 0 sobre o Parma, partida que ele abriu com o primeiro gol da Inter: "Estou feliz, o importante hoje era vencer. A minha minutagem nesta primeira parte da temporada? É cedo demais para falar da minha minutagem, vamos ver isso em 2 ou 3 meses. Eu só pensava nos minutos, não em deixar o clube: todos podem falar e dizer o que quiserem, mas eu sei o que quero fazer e, para mim, é importante jogar e ajudar a equipe. Agora, só me interessa ir bem na Inter e que a equipe vá bem".





O meio-campista da Inter acrescentou: "Feliz? Estou sempre quando jogo. O importante é ter vencido. Eles tiveram talvez uma chance, temos que estar satisfeitos com a vitória que conquistamos. Sei o que quero fazer: ajudar a equipe e fazer isso da melhor forma. Não quero falar dos rumores sobre a minutagem".



