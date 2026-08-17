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Inter se prepara para novas conversas com o Liverpool após 'mentira branca' de Curtis Jones ser exposta durante amistoso com o Como
A verdade por trás da "mentira inocente" de Anfield
As especulações em torno do futuro de Jones se intensificaram após a recente rodada dupla de amistosos do Liverpool contra o Como, de Cesc Fabregas. O meio-campista de 25 anos foi uma ausência notável na lista relacionada para a partida de domingo, com o gigante da Premier League citando oficialmente um problema no quadril como motivo para sua exclusão. No entanto, a narrativa que vem da Itália sugere que há mais nessa história do que uma simples questão física.
Sport Mediaset foi além e classificou a explicação médica dada pelo Liverpool como uma "mentira branca", criada para mascarar a realidade da situação. A reportagem afirma que o verdadeiro motivo da ausência de Jones é seu desejo de forçar uma transferência para San Siro.
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A Inter busca a conexão inglesa
Se a transferência se concretizar, Jones se tornará o mais recente inglês de destaque a se juntar ao projeto de Cristian Chivu em Milão. Diz-se que o meio-campista está ansioso para se reencontrar com os compatriotas John Stones e Djed Spence, que já se estabeleceram na estrutura da Inter. Esse crescente contingente inglês se tornou um pilar da estratégia recente de contratações do clube, enquanto busca manter seu domínio na Serie A.
Corriere dello Sport afirma que Jones está totalmente decidido pela transferência. O apelo do San Siro e a oportunidade de jogar ao lado de rostos familiares na Itália aparentemente convenceram o revelado pela base do Liverpool de que seu futuro está longe do clube de infância.
Novas conversas agendadas para reduzir a diferença de avaliação
Apesar da disposição do jogador em se transferir, ainda existe uma diferença significativa entre os dois clubes em relação ao valor da transferência. O Liverpool está pedindo um valor na casa de € 40 milhões, quantia que a Inter não está disposta a pagar neste momento, principalmente porque o contrato de Jones vai expirar no ano que vem.
Segundo o Tuttosport, o clube italiano agora está em posição ideal para marcar uma nova rodada de conversas. Após o empréstimo de Davide Frattesi para a Lazio, a Inter conseguiu liberar o espaço necessário no elenco para receber Jones, e um novo contato direto com o Liverpool é esperado nesta semana, na tentativa de finalmente garantir sua contratação.
Como parte dessa nova investida, a Inter estaria preparando uma oferta formal de € 30 milhões mais bônus, na esperança de que a ameaça de perder o jogador de graça no próximo verão force o Liverpool a reduzir suas exigências. O campeão italiano acredita que a pressão pelo contrato perto do fim, somada ao desejo claro do jogador de sair, acabará levando a um acordo que se encaixe em seu orçamento e, ao mesmo tempo, proporcione ao Liverpool um retorno respeitável.
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Aplicando o modelo de Djed Spence
Essa tática de negociação é uma que a Inter já usou com sucesso no passado, mais notavelmente durante sua investida por Djed Spence junto ao Tottenham. O Spurs inicialmente havia fixado um alto preço pedido pelo ala, girando em torno da marca de € 50 milhões após suas impressionantes atuações na Copa do Mundo.
O Corriere dello Sport acrescenta que a Inter está pronta para usar uma estratégia semelhante para contratar Jones. Ao manter sua avaliação e esperar a pressão aumentar sobre o Liverpool, a Inter acredita que pode garantir o meio-campista por uma taxa que reflita sua situação contratual.
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