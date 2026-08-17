Apesar da disposição do jogador em se transferir, ainda existe uma diferença significativa entre os dois clubes em relação ao valor da transferência. O Liverpool está pedindo um valor na casa de € 40 milhões, quantia que a Inter não está disposta a pagar neste momento, principalmente porque o contrato de Jones vai expirar no ano que vem.

Segundo o Tuttosport, o clube italiano agora está em posição ideal para marcar uma nova rodada de conversas. Após o empréstimo de Davide Frattesi para a Lazio, a Inter conseguiu liberar o espaço necessário no elenco para receber Jones, e um novo contato direto com o Liverpool é esperado nesta semana, na tentativa de finalmente garantir sua contratação.

Como parte dessa nova investida, a Inter estaria preparando uma oferta formal de € 30 milhões mais bônus, na esperança de que a ameaça de perder o jogador de graça no próximo verão force o Liverpool a reduzir suas exigências. O campeão italiano acredita que a pressão pelo contrato perto do fim, somada ao desejo claro do jogador de sair, acabará levando a um acordo que se encaixe em seu orçamento e, ao mesmo tempo, proporcione ao Liverpool um retorno respeitável.