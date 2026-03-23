É difícil pensar no futuro quando o presente exige o máximo de energia física e mental, mas na Viale della Liberazione têm a obrigação de tentar separar as pressões do momento do planejamento necessário, que um grande clube deve levar adiante para estruturar o futuro, que se anuncia repleto de mudanças. O momento não é dos mais felizes: o Inter de Chivu está na liderança, mas vem perdendo terreno para o Milan e o Napoli. Os dois últimos jogos contra Atalanta e Fiorentina renderam apenas dois pontos e agora o calendário apresentará desafios complexos e decisivos, como os contra Como, Roma, Lazio e Bologna. O próprio técnico nerazzurro, na coletiva de imprensa para Fiorentina x Inter, admitiu que a equipe não está 100% do ponto de vista físico. Mas ao déficit físico soma-se também o mental, problemas bem conhecidos de uma equipe massacrada pelas quedas da temporada passada, fruto também de um vestiário que começa a se fragmentar devido aos muitos jogadores que partirão no final do ano e àqueles que já não se veem mais na Inter.
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Inter: reunião no início de abril entre a diretoria e Chivu sobre o mercado de transferências e renovações: o ponto da situação
REUNIÃO AGENDADA
É neste contexto tão particular que o Inter tentará planejar o que fazer no futuro, partindo do pressuposto de que, no final do ano, será necessário discutir os contratos da diretoria, já que os de Ausilio e Baccin expiram em 2027, ao contrário do de Marotta, que, quando assumiu a presidência, assinou um contrato até 2030. Antes do verão, porém, é preciso estabelecer as bases, e é por isso que a Oaktree organizou uma série de reuniões no mês de abril. A reunião com a diretoria e a comissão técnica está prevista para os primeiros dias de abril, quando haverá um encontro na Viale della Liberazione entre a diretoria e o treinador. Será o momento de colocar em discussão as demandas para o futuro, os projetos, as negociações de renovação e as estratégias para contratações e transferências.
O TÍTULO INFLUENCIA AS DECISÕES
Na Viale della Liberazione, portanto, é hora de planejar, apesar de a temporada ainda ter muito a dizer e a decidir. Pois um Scudetto conquistado ou perdido pode mudar as coisas, especialmente se o título de campeão da Itália vier a escapar depois de ter alcançado uma vantagem máxima de 10 pontos sobre o Milan e de 14 pontos sobre o Napoli. A queda seria desastrosa e os sintomas são, afinal, sinais a serem percebidos, sobretudo na fase de planejamento. Mas haverá tempo para se atualizar mais adiante e, se for o caso, rever e corrigir em tempo real. Enquanto isso, o Inter tentará ser bastante realista e, nesse sentido, os primeiros dias de abril poderão ajudar a definir um rumo.