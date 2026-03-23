Inter: reunião no início de abril entre a diretoria e Chivu sobre o mercado de transferências e renovações: o ponto da situação

É difícil pensar no futuro quando o presente exige o máximo de energia física e mental, mas na Viale della Liberazione têm a obrigação de tentar separar as pressões do momento do planejamento necessário, que um grande clube deve levar adiante para estruturar o futuro, que se anuncia repleto de mudanças. O momento não é dos mais felizes: o Inter de Chivu está na liderança, mas vem perdendo terreno para o Milan e o Napoli. Os dois últimos jogos contra Atalanta e Fiorentina renderam apenas dois pontos e agora o calendário apresentará desafios complexos e decisivos, como os contra Como, Roma, Lazio e Bologna. O próprio técnico nerazzurro, na coletiva de imprensa para Fiorentina x Inter, admitiu que a equipe não está 100% do ponto de vista físico. Mas ao déficit físico soma-se também o mental, problemas bem conhecidos de uma equipe massacrada pelas quedas da temporada passada, fruto também de um vestiário que começa a se fragmentar devido aos muitos jogadores que partirão no final do ano e àqueles que já não se veem mais na Inter.







