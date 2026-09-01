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Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inter: renovação de Pio Esposito está chegando; acordo até 2031, eis o novo salário

Inter de Milão
Mercado da bola
F. Esposito

O clube da Inter blinda o jogador nascido em 2005 com um novo contrato

A notícia circulava havia semanas, mas agora o momento das assinaturas finalmente parece ter chegado. Pio Esposito e a Inter estão prontos para fortalecer ainda mais a ligação entre as partes, colocando no papel um acordo que o clube já havia amarrado há algum tempo.


O jovem atacante nascido em 2005 deve, de fato, assinar a renovação de contrato até 2031, prorrogando em mais uma temporada o atual vínculo, que se encerra em 2030. Uma passagem formal, mas, acima de tudo, um sinal importante por parte da Inter, que aposta com convicção no centroavante de Castellammare di Stabia e também pretende reconhecê-lo financeiramente pela evolução apresentada nos últimos meses.


Com o novo contrato, também virá um reajuste salarial: o salário de Esposito deve girar em torno de 3 milhões de euros. Um valor significativo para um jogador tão jovem e que comprova a centralidade do talento italiano nos planos futuros do clube.


Para a Inter, trata-se de uma escolha precisa: blindar Esposito, evitando que suas atuações e seu crescimento possam atrair atenções cada vez mais importantes no mercado. Esposito, por sua vez, se prepara para dar sequência ao seu caminho na Inter com a consciência de ter conquistado espaço e consideração.

  • OS NÚMEROS


    Os números já contam uma história importante. Com a camisa da Inter, Pio Esposito soma até aqui 52 partidas e 12 gols, enquanto são 79 os jogos disputados pelo Spezia, com 22 gols marcados. Uma experiência adquirida também longe de Milão, que lhe permitiu acumular minutos, responsabilidades e, acima de tudo, continuidade.


    E há depois a Itália, outro palco no qual o centroavante soube deixar sua marca: 9 partidas e 5 gols pela seleção italiana. Números que confirmam um crescimento constante e que contribuíram para aumentar as expectativas sobre o futuro do jovem atacante.


    Agora o próximo passo está logo ali: assinatura, renovação até 2031 e novo salário. A Inter segura Pio Esposito e coloca mais uma peça no projeto para o futuro


    • Publicidade

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