A notícia circulava havia semanas, mas agora o momento das assinaturas finalmente parece ter chegado. Pio Esposito e a Inter estão prontos para fortalecer ainda mais a ligação entre as partes, colocando no papel um acordo que o clube já havia amarrado há algum tempo.





O jovem atacante nascido em 2005 deve, de fato, assinar a renovação de contrato até 2031, prorrogando em mais uma temporada o atual vínculo, que se encerra em 2030. Uma passagem formal, mas, acima de tudo, um sinal importante por parte da Inter, que aposta com convicção no centroavante de Castellammare di Stabia e também pretende reconhecê-lo financeiramente pela evolução apresentada nos últimos meses.





Com o novo contrato, também virá um reajuste salarial: o salário de Esposito deve girar em torno de 3 milhões de euros. Um valor significativo para um jogador tão jovem e que comprova a centralidade do talento italiano nos planos futuros do clube.





Para a Inter, trata-se de uma escolha precisa: blindar Esposito, evitando que suas atuações e seu crescimento possam atrair atenções cada vez mais importantes no mercado. Esposito, por sua vez, se prepara para dar sequência ao seu caminho na Inter com a consciência de ter conquistado espaço e consideração.