Inter: Recoba completa 50 anos. Moratti: “Ele é tudo o que eu amo no futebol. Ele dizia que eu pagava muito por ele”

"Recoba é tudo o que eu amo no futebol. Ele me dizia: 'Presidente, você me paga demais'." É assim que Massimo Moratti se lembra de Álvaro Recoba, o “Chino”, que hoje completa 50 anos: talento puro, gênio imprevisível e símbolo de um futebol capaz de fazer sonhar. Do Uruguai chegam histórias quase lendárias sobre sua infância: gols em série, partidas viradas sozinho e um caráter livre, fora dos padrões. Descoberto por Rafa Perrone, ele cresce no Danubio e se consagra no Nacional, antes do grande salto para a Europa.
É em 1997 que Moratti o leva para o Inter junto com Ronaldo. A estreia no San Siro é digna de um filme: ele entra em campo e, com dois gols, vira o jogo contra o Brescia, conquistando imediatamente os torcedores. “Ele fazia gols incríveis, era genial e divertido”, dirá Moratti.