Inter Milan's Uruguayan forward Alvaro Recoba
Gianluca Minchiotti

Inter: Recoba completa 50 anos. Moratti: “Ele é tudo o que eu amo no futebol. Ele dizia que eu pagava muito por ele”

Chino comemora um aniversário importante: veja o que dizem sobre ele

"Recoba é tudo o que eu amo no futebol. Ele me dizia: 'Presidente, você me paga demais'." É assim que Massimo Moratti se lembra de Álvaro Recoba, o “Chino”, que hoje completa 50 anos: talento puro, gênio imprevisível e símbolo de um futebol capaz de fazer sonhar. Do Uruguai chegam histórias quase lendárias sobre sua infância: gols em série, partidas viradas sozinho e um caráter livre, fora dos padrões. Descoberto por Rafa Perrone, ele cresce no Danubio e se consagra no Nacional, antes do grande salto para a Europa.

É em 1997 que Moratti o leva para o Inter junto com Ronaldo. A estreia no San Siro é digna de um filme: ele entra em campo e, com dois gols, vira o jogo contra o Brescia, conquistando imediatamente os torcedores. “Ele fazia gols incríveis, era genial e divertido”, dirá Moratti.

  • Talento irregular, mas único, Recoba deixou sua marca também entre os companheiros: Javier Zanetti, conforme publicado no Corriere.it, lembra-o como “um dos jogadores mais puros que já vi”, enquanto Christian Vieri atribui a ele dezenas de assistências e jogadas decisivas.

    Inesquecível também foi a passagem pelo Venezia em 1999, promovida por Giuseppe Marotta: 11 gols em 19 partidas, com atuações dignas de um craque absoluto. Pela Inter, marcou 72 gols, muitos deles espetaculares, como o famoso chute de bicicleta do meio de campo contra o Empoli. Jogadas dignas de desenho animado, capazes de entusiasmar toda uma geração de torcedores.

    Hoje, Recoba é técnico do Deportivo Táchira, mas continua sendo, acima de tudo, o símbolo de um futebol romântico: imperfeito, imprevisível, mas capaz de deixar sua marca.

