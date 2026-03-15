Inter: problema muscular de Mkhitaryan: jogo contra a Fiorentina em risco; como está o jogador e quais são as previsões sobre o tempo de recuperação

Um período de azar para Mkhitaryan: o armênio havia sido alvo de muitas críticas pela chance espetacular que perdeu no clássico, a ponto de até mesmo Massimo Moratti, ex-presidente da Inter, ter se dado ao trabalho de aconselhá-lo a passar mais algumas horas por dia em Appiano Gentile, a fim de treinar os chutes a gol. Pensava-se que Chivu poderia oferecer a ele a redenção imediata contra a Atalanta, mas, contra os bergamascos, o ex-jogador da Roma começou no banco, talvez justamente porque não estava 100%. Sua entrada em campo, porém, foi positiva: primeiro, a jogada não aproveitada por Thuram (que teria chegado ao gol); depois, a assistência para o mesmo atacante francês, que, no entanto, desperdiçou tudo; e, por fim, o cruzamento para Dumfries, que cortou bem em direção ao primeiro poste, mas acertou mal a bola.



