O Inter fica sem Henrikh Mkhitaryan por um período ainda a ser definido. O empate contra a Atalanta e as polêmicas pós-jogo não são a única nota amarga de uma noite de meados de março, considerando as condições físicas do meio-campista armênio, que saiu contundido de uma partida na qual nem sequer havia começado como titular. Mkhitaryan entrou aos 1 minutos do segundo tempo, substituindo Sucic, que havia recebido cartão amarelo e não havia se destacado no primeiro tempo, nem pelo ritmo nem pela qualidade.
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Inter: problema muscular de Mkhitaryan: jogo contra a Fiorentina em risco, como está ele e quais são as previsões sobre o tempo de recuperação
PERÍODO NÃO
Um período de azar para Mkhitaryan: o armênio havia sido alvo de muitas críticas pela chance espetacular que perdeu no clássico, a ponto de até mesmo Massimo Moratti, ex-presidente da Inter, ter se dado ao trabalho de aconselhá-lo a passar mais algumas horas por dia em Appiano Gentile, a fim de treinar os chutes a gol. Pensava-se que Chivu poderia oferecer a ele a redenção imediata contra a Atalanta, mas, contra os bergamascos, o ex-jogador da Roma começou no banco, talvez justamente porque não estava 100%. Sua entrada em campo, porém, foi positiva: primeiro, a jogada não aproveitada por Thuram (que teria chegado ao gol); depois, a assistência para o mesmo atacante francês, que, no entanto, desperdiçou tudo; e, por fim, o cruzamento para Dumfries, que cortou bem em direção ao primeiro poste, mas acertou mal a bola.
À espera de avaliações
A entrada de Mkhitaryan foi positiva, assim como a atuação do armênio, independentemente do resultado obtido pelos nerazzurri em campo. No final da partida, porém, o jogador sofreu uma lesão muscular que obrigará o Inter a realizar exames mais aprofundados, obviamente com o objetivo de avaliar a gravidade da lesão e o possível tempo de recuperação. Parece, no entanto, certo que o jogador ficará de fora da próxima partida fora de casa contra a Fiorentina, jogo em que o Inter deverá, no entanto, contar com o retorno de Hakan Calhanoglu.