Quem noticia isso é o FcInter1908 , que faz um panorama da situação de Sucic. Vindo de uma boa primeira temporada de adaptação em Milão, o croata esperava poder ganhar mais espaço, algo que, porém, ainda não conseguiu, já que o meio-campo da Inter está ainda mais lotado graças à chegada de Curtis Jones e porque Chivu está promovendo um rodízio entre os jogadores e, por isso, muitas vezes o ex-Dinamo precisa se contentar com as migalhas.





Uma situação em campo que também se liga à de fora dele, onde a Inter está envolvida na campanha de renovações. De Carlos Augusto a Dimarco, passando por Calhanoglu e Bastoni, são muitos os pilares da equipe que precisam encontrar um novo acordo. E entre eles pode estar em breve também o próprio croata. Para o estafe do jogador, de fato, teria chegado o momento de rever o salário de seu atleta, acertado há algum tempo e que lhe garante cerca de um milhão e meio de euros. Em resumo, o meio-campista é um dos jogadores que menos ganha e gostaria que seus esforços em campo fossem recompensados com um claro reajuste, um pouco como foi feito recentemente com Pio Esposito.





"Daqui a dois ou três meses veremos como estará a situação", havia dito da Croácia. Um aviso o lançado por Sucic pelo fato de que, até hoje, ele somou apenas 5 jogos entre Campeonato Italiano e Champions League, dois como titular. Entre os jogadores do elenco que atuam em sua posição, apenas Stankovic, Mkhitaryan e Calhanoglu, parado desde meados de setembro por um problema nos adutores, tiveram menos espaço do que ele. Na temporada passada, ele disputou 50 partidas, metade delas como titular.





Para a Inter, a questão não é uma emergência, já que o jogador tem um contrato longo, até 2030, e portanto não está entre os que estão perto do fim do vínculo. Ainda assim, pode se tornar um tema caso se ligue ao descontentamento de Sucic pelo pouco tempo em campo. Sem pressa, mas a Inter descobriu que tem mais uma questão a resolver.