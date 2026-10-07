Sobre a defesa com três ou quatro: "Acredito ser capaz de jogar nos dois sistemas. Talvez eu tenha jogado mais na linha de quatro, o sistema que usamos também na seleção da Itália, e talvez eu esteja mais acostumado. Quando cheguei à Inter, foi um pouco difícil me adaptar à defesa com três, porque é um sistema diferente, mas não há problema nenhum. O objetivo deve ser sempre vencer tudo, disputamos qualquer competição para vencer, vamos tentar".



