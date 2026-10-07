Manuel Akanji, zagueiro da Inter e da seleção suíça, tem ideias claras sobre os objetivos da temporada: o jogador nascido em 1995, ex-Manchester City, quer a Champions League. "Não assino para vencer só o Scudetto e a Copa da Itália como no ano passado, quero vencer tudo. Seria bom ganhar o prêmio de melhor defensor da Serie A, mas não depende de mim. O importante é sempre a equipe: eu tento fazer a minha parte", diz o zagueiro, com 50 partidas e 2 gols até agora com a camisa da Inter.
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Inter, por Akanji o objetivo é a Liga dos Campeões: "Não assino por Scudetto e Copa da Itália, quero tudo"
Sobre a defesa com três ou quatro: "Acredito ser capaz de jogar nos dois sistemas. Talvez eu tenha jogado mais na linha de quatro, o sistema que usamos também na seleção da Itália, e talvez eu esteja mais acostumado. Quando cheguei à Inter, foi um pouco difícil me adaptar à defesa com três, porque é um sistema diferente, mas não há problema nenhum. O objetivo deve ser sempre vencer tudo, disputamos qualquer competição para vencer, vamos tentar".
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