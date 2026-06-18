O Inter está mais perto de contratar Marco Palestra, do Atalanta. Segundo informações da Sky Sport, ocorreu nesta manhã uma reunião entre as respectivas diretorias, e as notícias que chegam são de otimismo. Os dois clubes partiam de posições bastante distantes, com os de Bergamo exigindo um valor em torno de 50 milhões de euros e os nerazzurri de Milão se limitando a uma avaliação de pouco mais de 40 milhões, mais bônus.
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Inter, Palestra está mais perto: reunião positiva com a Atalanta, o que falta para o acordo definitivo
UM RELANÇAMENTO DECISIVO?
De acordo com informações da Sky, a determinação inabalável do jogador em não considerar outras propostas, nem mesmo as provenientes da Premier League (Chelsea e Manchester City são os times mais interessados), fez a diferença. Depois de chegar a um acordo preliminar com Palestra, o Inter voltou à mesa de negociações com uma proposta melhor do que a anterior, buscando se aproximar o máximo possível dos 50 milhões de euros exigidos pela Atalanta, e as partes estão agora muito mais próximas de um acordo definitivo.
O PRESENTE PARA CHIVU
Uma aceleração que ocorre no dia em que o técnico do Inter, Cristian Chivu, se prepara para assinar o novo contrato até 30 de junho de 2028 e cerca de dez dias após a notícia de que o Real Madrid teria pago a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros para contratar o lateral holandês Denzel Dumfries. A comissão técnica do Inter nunca havia considerado concretamente outras opções — nos últimos dias, surgiram as candidaturas de Andrea Cambiaso, da Juventus, e de Dan Ndoye, do Nottingham Forest — e sempre teve como prioridade nesta primeira parte da janela de transferências de verão a contratação do jogador nascido em 2005, que na última temporada da Série A disputou 37 partidas e marcou um gol e deu quatro assistências.
QUANDO FECHA
A reunião de hoje será obviamente seguida por outras em breve e, segundo o que informa a Sky Sport, por 50 milhões de euros, incluindo bônus, a negociação deve ser concretizada. O início da próxima semana deve ser levado em especial consideração, pois pode ser o momento da tão esperada “fumaça branca”. Após dias em que as discussões permaneceram em espera, a Inter e a Atalanta nunca estiveram tão próximas de um acordo.