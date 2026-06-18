Inter, Palestra está mais perto: reunião positiva com a Atalanta, o que falta para o acordo definitivo

Uma aceleração que ocorre no dia em que o técnico do Inter, Cristian Chivu, se prepara para assinar o novo contrato até 30 de junho de 2028 e cerca de dez dias após a notícia de que o Real Madrid teria pago a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros para contratar o lateral holandês Denzel Dumfries. A comissão técnica do Inter nunca havia considerado concretamente outras opções — nos últimos dias, surgiram as candidaturas de Andrea Cambiaso, da Juventus, e de Dan Ndoye, do Nottingham Forest — e sempre teve como prioridade nesta primeira parte da janela de transferências de verão a contratação do jogador nascido em 2005, que na última temporada da Série A disputou 37 partidas e marcou um gol e deu quatro assistências.