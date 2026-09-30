Inter: os primeiros nomes acompanhados por Baccin, setor por setor, de Meret a Ndour e Inacio, os movimentos no mercado

Um novo ciclo foi iniciado na Inter, nos bastidores. Enquanto os jogadores de Chivu estão empenhados na defesa do Scudetto, há outro nome da Inter chamado ao protagonismo para mostrar o fruto de tantos anos de aprendizado. Estamos falando de Dario Baccin, novo diretor esportivo do clube, promovido após a saída de Piero Ausilio, seu mentor.
Sob o comando atento e experiente de Beppe Marotta, o ex-jogador já começa a se movimentar para encaminhar os próximos reforços, e em seu caderno entraram diversos jogadores para todos os setores. Do gol à defesa, passando pelo meio-campo e o ataque, veja os possíveis alvos nas próximas janelas de transferências.