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Dario Baccin 1-1Getty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Inter: os primeiros nomes acompanhados por Baccin, setor por setor, de Meret a Ndour e Inacio, os movimentos no mercado

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Um novo ciclo foi iniciado na Inter, nos bastidores. Enquanto os jogadores de Chivu estão empenhados na defesa do Scudetto, há outro nome da Inter chamado ao protagonismo para mostrar o fruto de tantos anos de aprendizado. Estamos falando de Dario Baccin, novo diretor esportivo do clube, promovido após a saída de Piero Ausilio, seu mentor.


Sob o comando atento e experiente de Beppe Marotta, o ex-jogador já começa a se movimentar para encaminhar os próximos reforços, e em seu caderno entraram diversos jogadores para todos os setores. Do gol à defesa, passando pelo meio-campo e o ataque, veja os possíveis alvos nas próximas janelas de transferências.

  • Uma primeira questão em aberto é a do goleiro. Tudo vai depender do rendimento de Martinez e de Provedel, que chegou para servir de garantia ao espanhol, mas ainda não entrou em campo. Se os dois derem respostas satisfatórias – e o ex-Genoa já cometeu erros em excesso –, então a Inter seguirá assim no setor; caso contrário, poderá correr atrás de soluções e recorrer a outros camisas 1.


    Como revela o Quotidiano Sportivo, há tempos a Inter acompanha com interesse a situação de Alex Meret, agenciado por Federico Pastorello, empresário com ótima relação com o clube da Viale della Liberazione. Com uma situação contratual favorável e a concorrência de Milinkovic-Savic, o goleiro italiano pode ser uma oportunidade de mercado. Assim como também pode se revelar Santiago Beltran, goleiro argentino do River Plate com passaporte italiano e contrato se encerrando em 31 de dezembro de 2027.


    No que diz respeito à defesa, a Inter segue olhando para a Premier League, de onde chegaram Akanji e Stones. Ainda segundo o QS, o norte-americano Chris Richards , de 26 anos, está sendo observado (ex-Bayern de Munique e agora no Crystal Palace), enquanto Calvin Bassey já foi aprovado, zagueiro do Fulham que pode ficar livre de graça na próxima janela de verão.


  • Para o meio-campo e o ataque, por outro lado, projetam-se diversos duelos com a Juventus. As duas eternas rivais, de fato, colocaram os olhos em alvos em comum como Ndour e Inacio.


    O meio-campista de 22 anos está se destacando na Fiorentina depois de uma longa peregrinação pela Europa: tem características físicas e técnicas que despertam o interesse dos grandes clubes e é avaliado em cerca de 30 milhões.


    Inacio, por fim, é uma das esperanças do nosso futebol. Nascido em 2008, já foi convocado por Mancini para a seleção italiana e pertence ao Borussia Dortmund , que conseguiu tirá-lo da Atalanta não sem polêmicas. Nos próximos meses, Juventus e Inter tentarão trazê-lo de volta à Itália em uma missão que, de qualquer forma, já se anuncia como muito complicada.

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