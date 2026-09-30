Inter: os primeiros nomes acompanhados por Baccin, setor por setor, de Meret a Ndour e Inacio, os movimentos no mercado

Uma primeira questão em aberto é a do goleiro. Tudo vai depender do rendimento de Martinez e de Provedel, que chegou para servir de garantia ao espanhol, mas ainda não entrou em campo. Se os dois derem respostas satisfatórias – e o ex-Genoa já cometeu erros em excesso –, então a Inter seguirá assim no setor; caso contrário, poderá correr atrás de soluções e recorrer a outros camisas 1.





Como revela o Quotidiano Sportivo, há tempos a Inter acompanha com interesse a situação de Alex Meret, agenciado por Federico Pastorello, empresário com ótima relação com o clube da Viale della Liberazione. Com uma situação contratual favorável e a concorrência de Milinkovic-Savic, o goleiro italiano pode ser uma oportunidade de mercado. Assim como também pode se revelar Santiago Beltran, goleiro argentino do River Plate com passaporte italiano e contrato se encerrando em 31 de dezembro de 2027.





No que diz respeito à defesa, a Inter segue olhando para a Premier League, de onde chegaram Akanji e Stones. Ainda segundo o QS, o norte-americano Chris Richards , de 26 anos, está sendo observado (ex-Bayern de Munique e agora no Crystal Palace), enquanto Calvin Bassey já foi aprovado, zagueiro do Fulham que pode ficar livre de graça na próxima janela de verão.



