Inter: o sonho na Youth League chega ao fim; o Benfica vence por 3 a 2 e avança para a Final 4

A campanha do Inter na Youth League 2025/2026 termina com uma derrota amarga. Os garotos de Benito Carbone foram eliminados nas quartas de final, perdendo em casa por 3 a 2 para um Benfica que, no fim das contas, estava ao seu alcance, em uma partida em que alguns lances decisivos levaram à eliminação final. Desta vez, os nerazzurrini não conseguiram repetir a façanha já alcançada nos playoffs contra o Colônia e nas oitavas de final contra o Betis de Sevilha: uma virada espetacular no último minuto. A defesa do ex-jogador da Roma Coletta (no gol) e de seus companheiros resistiu até os 96 minutos, e os portugueses avançam assim para a Final 4 do torneio, que será disputada em Lausanne.
Traduzido por
A CORRIDA
O Inter começa forte, mas é o Benfica quem abre o placar, justamente com o meio-campista italiano Coletta, que aproveita uma indecisão da defesa e bate de cabeça, vencendo Taho. No segundo tempo, no momento em que o Nerazzurro estava em melhor fase, Freitas marca o segundo, novamente de cabeça, após cruzamento de Umeh. Carboni tenta com substituições e o recém-entrado Zouin diminui para 2 a 1 menos de 60 segundos após entrar em campo. O Inter se desequilibra na tentativa de empatar e o Benfica castiga no contra-ataque com Francisco Silva, que empurra para o gol vazio após assistência generosa de Banjaqui, que ficou cara a cara com Taho. Tudo acabado? Não, porque nos acréscimos, a cabeçada de El Mahboubi após uma cobrança de falta leva o Inter a 3 a 2 e a um gol da possível disputa de pênaltis, mas o Benfica resiste até aos 96 minutos e o resultado condena os nerazzurri à eliminação
O RESUMO DO JOGO
INTER X BENFICA 2 x 3
GOLS: 26' Coletta, 58' Freitas, 61' Zouin, 77' Francisco Silva, 88' El Mahboubi
INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Ballo; Zarate (81' La Torre), Cerpelletti, Venturini (61' Zouin); Mancuso (61' El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (87' Kukulis). Técnico: Carbone
BENFICA (4-3-3): Ferreira; Neto, R. Silva, Oliveira, Banjaqui (92' Soares); Freitas, Quintas, Figueiredo (74' Fernandes); Umeh (92' Parente), Cabral (55' F. Silva), Coletta (a partir dos 74' Neves). Técnico: Vitor Vinha
Árbitro: Derevinskyi (Ucrânia)
Cartões amarelos: Cerpelletti, Taho, Cabral, F. Silva, Quintas
Expulsos: -