O primeiro desafio de Dario Baccin, que desde ontem é o novo diretor esportivo da Inter no lugar de Piero Ausilio, será o das renovações dos contratos próximos do vencimento. Naturalmente, não será um desafio individual, porque a propriedade e o presidente Beppe Marotta terão uma grande palavra a dizer, mas Baccin, dentro de um trabalho de equipe, terá um papel importante.





Olhando para o elenco da Inter 2026-27, vemos que há quatro jogadores cujos contratos vão vencer em 30 de junho de 2026, e outros sete cujos contratos terminarão em 30 de junho de 2028. Os primeiros são naturalmente os mais urgentes, e as situações terão de ser tratadas o quanto antes, mas também será preciso mexer quanto antes nos casos com vencimento em 2028, porque sabemos o quanto pode ser arriscado chegar a um ano do fim do contrato e enfrentar uma janela de transferências sem que as ideias estejam claras.







