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Grafica Calhanoglu Thuram
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inter, o primeiro desafio de Baccin: onze contratos perto do fim, a situação caso a caso

Inter de Milão
Mercado da bola
F. Dimarco
H. Calhanoglu
A. Bastoni
M. Thuram

Para o novo diretor esportivo da Inter, há imediatamente um trabalho importante a ser concluído

O primeiro desafio de Dario Baccin, que desde ontem é o novo diretor esportivo da Inter no lugar de Piero Ausilio, será o das renovações dos contratos próximos do vencimento. Naturalmente, não será um desafio individual, porque a propriedade e o presidente Beppe Marotta terão uma grande palavra a dizer, mas Baccin, dentro de um trabalho de equipe, terá um papel importante.


Olhando para o elenco da Inter 2026-27, vemos que há quatro jogadores cujos contratos vão vencer em 30 de junho de 2026, e outros sete cujos contratos terminarão em 30 de junho de 2028. Os primeiros são naturalmente os mais urgentes, e as situações terão de ser tratadas o quanto antes, mas também será preciso mexer quanto antes nos casos com vencimento em 2028, porque sabemos o quanto pode ser arriscado chegar a um ano do fim do contrato e enfrentar uma janela de transferências sem que as ideias estejam claras.



  • Com contrato até 2027

    Em 2027, além do terceiro goleiro Raffaele Di Gennaro (nascido em 1993), terão os contratos chegando ao fim Federico Dimarco (nascido em 1997), Hakan Calhanoglu (nascido em 1994) e Henrikh Mkhitaryan (nascido em 1989). O armênio muito provavelmente encerrará sua passagem pela Inter, enquanto para o turco e para o jogador da seleção italiana há duas situações quentes. Calhanoglu começou muito bem a temporada e a Inter mira a renovação, enquanto na Turquia (e não só) já sonham com uma contratação sem custos. Delicada também é a questão de Dimarco, à qual dedicamos uma análise separada (LEIA AQUI).

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  • Com contrato até 2028

    Passando aos contratos com vencimento em 30 de junho de 2028, a lista prevê uma série de nomes de destaque do elenco da Inter: Alessandro Bastoni (nascido em 1999), Marcus Thuram (nascido em 1997), Carlos Augusto (nascido em 1999), Manuel Akanji (nascido em 1995), John Stones (nascido em 1994), Benjamin Pavard (nascido em 1996) e Piotr Zielinski (nascido em 1994).


    As situações mais importantes a serem observadas são naturalmente as de Alessandro Bastoni, que neste ano permaneceu em Appiano depois de, por meses, os rumores de mercado o terem dado como de saída, e a de Marcus Thuram, que chegou à Inter sem custos em 2023 e, portanto, é um potencial gerador de uma eventual mais-valia que um vencimento de contrato sem custos poderia anular.

  • A tabela

    Contrato até 30/06/2027

    Federico Dimarco

    Hakan Calhanoglu

    Henrikh Mkhitaryan

    Raffaele Di Gennaro


    Contrato até 30/06/2028

    Alessandri Bastoni

    Marcus Thuram

    Carlos Augusto

    Manuel Akanji

    John Stones

    Benjamin Pavard

    Piotr Zielinski


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