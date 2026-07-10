Inter, o pai de Khalaili: “O sonho dele é o Liverpool. Mesmo que o Barcelona o chamasse, ele escolheria Anfield. Ele não ficará no banco; não há ninguém do nível dele nessa posição no elenco de Chivu”

Na Rádio Haifa, ele acrescentou:





“É emocionante. Pela primeira vez na vida, isso me fez chorar. Foi uma negociação difícil e complicada, com horas e horas de reuniões todos os dias. Quando parecia que ia dar errado, eu já não acreditava mais. Mas agora ninguém está mais feliz do que eu. Tudo começou quando ele era criança: em casa, na escola, com o respeito pelas pessoas e por ser uma boa pessoa. É um garoto abençoado por Deus no que diz respeito ao futebol. Seu pai traçou o caminho para ele: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu sempre lhe dizia: ‘Não fale, trabalhe’”.





“Havia muitos times que o queriam, e isso também complicou a negociação. A cada vez que um novo clube entrava na disputa, o preço subia. O Ipswich queria pagar 30 milhões de euros, mais do que o Inter. No momento de maior pressão, houve um pouco de caos e Anan causou alguns problemas, no sentido de que se manteve firme em sua posição: ele disse que era inútil apresentar outras ofertas, porque só jogaria no Inter. O Inter o quis e acreditou nele com muita convicção. O técnico falou com ele por telefone e disse: ‘Fique tranquilo, você vai jogar só aqui’.Um jogador que recebe esses valores não é contratado para ficar no banco. Não acho que haja alguém do nível dele para disputar a vaga nessa posição”.





“A Seleção? É o sonho dele. Ele quer muito disputar a Copa do Mundo; esperamos nos classificar para uma grande competição. A Seleção vem em primeiro lugar: ele fará tudo o que for preciso, sejam cinco minutos ou mais. Anan, no dia a dia, é incrivelmente tranquilo. Por outro lado, porém, em campo, ele é um touro”.