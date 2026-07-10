Anan Khalaili será o novo jogador do Inter. O lateral está pronto para deixar o Union Saint-Gilloise e se juntar aos nerazzurri, assumindo o lugar de Denzel Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid. Majdi Khalaili, pai do jogador, falou a diversos meios de comunicação sobre a negociação que levou o israelense a Milão (25 milhões de euros pelo jogador nascido em 2004,contrato de cinco anos e salário de 1,8 milhão de euros por temporada). A seguir, suas declarações ao jornal israelense Haaretz.
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Inter, o pai de Khalaili: “O sonho dele é o Liverpool. Mesmo que o Barcelona o chamasse, ele escolheria Anfield. Ele não ficará no banco; não há ninguém do nível dele nessa posição no elenco de Chivu”
"A USG aceitou, temos que ir no sábado para assinar. Eu não vou pegar o avião; o agente dele vai viajar com ele. Anan está um pouco emocionado, mas está bem. Ele tem mais uma chance de provar seu valor. Estamos muito emocionados, ainda não conseguimos acreditar que isso está acontecendo. Não é uma transferência normal, é uma loucura. É a maior da história do futebol israelense em termos de clube, dinheiro e idade. Eu sabia que isso iria acontecer, mas não imaginava que, aos 22 anos, ele fosse para o Inter”.
“Depois que Palestra foi para o Chelsea, a partir daquele momento Anan era o primeiro, o segundo e o terceiro candidato da Inter. Não havia outros nomes. Eles o queriam a todo custo. Anan sempre acreditou que pertencia a esses níveis, mas para ele a história não termina aqui. Ele acredita que pode fazer ainda mais. Seu sonho é o Liverpool. Mesmo que o Barcelona o chamasse, ele escolheria o Liverpool. Ele quer jogar em Anfield, mesmo que o Meazza tenha mais espectadores. Na Inter não será fácil. É um dos melhores times da Europa, disputou duas finais da Liga dos Campeões nos últimos anos e está entre os oito melhores times do mundo. Haverá muita pressão, mas um jogador precisa saber lidar com ela. Eu acredito nele, acredito no meu filho”.
Na Rádio Haifa, ele acrescentou:
“É emocionante. Pela primeira vez na vida, isso me fez chorar. Foi uma negociação difícil e complicada, com horas e horas de reuniões todos os dias. Quando parecia que ia dar errado, eu já não acreditava mais. Mas agora ninguém está mais feliz do que eu. Tudo começou quando ele era criança: em casa, na escola, com o respeito pelas pessoas e por ser uma boa pessoa. É um garoto abençoado por Deus no que diz respeito ao futebol. Seu pai traçou o caminho para ele: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu sempre lhe dizia: ‘Não fale, trabalhe’”.
“Havia muitos times que o queriam, e isso também complicou a negociação. A cada vez que um novo clube entrava na disputa, o preço subia. O Ipswich queria pagar 30 milhões de euros, mais do que o Inter. No momento de maior pressão, houve um pouco de caos e Anan causou alguns problemas, no sentido de que se manteve firme em sua posição: ele disse que era inútil apresentar outras ofertas, porque só jogaria no Inter. O Inter o quis e acreditou nele com muita convicção. O técnico falou com ele por telefone e disse: ‘Fique tranquilo, você vai jogar só aqui’.Um jogador que recebe esses valores não é contratado para ficar no banco. Não acho que haja alguém do nível dele para disputar a vaga nessa posição”.
“A Seleção? É o sonho dele. Ele quer muito disputar a Copa do Mundo; esperamos nos classificar para uma grande competição. A Seleção vem em primeiro lugar: ele fará tudo o que for preciso, sejam cinco minutos ou mais. Anan, no dia a dia, é incrivelmente tranquilo. Por outro lado, porém, em campo, ele é um touro”.
Anteriormente, na 103FM, ele havia contado sobre as últimas horas agitadas que levaram seu filho ao Inter.
“O que vivemos nas últimas duas ou três semanas foi surreal e nada fácil. Não sei de que esse garoto é feito: nunca vi uma pessoa tão tranquila. Liguei para ele depois que a negociação foi fechada e ele estava dormindo. Disse a ele que o negócio estava fechado e ele respondeu: ‘Sério? Uau’.” Houve muitas propostas de vários clubes: Newcastle, Crystal Palace, Ipswich — que chegou a oferecer 30 milhões de euros —, além de Cagliari, Atalanta e Napoli. A primeira oferta oficial veio do Napoli, mas estava muito aquém das exigências financeiras do clube belga. Antes de Anan, a contratação mais cara do Saint-Gilloise havia custado 4 milhões de euros. Eles investiram 7,5 milhões para contratá-lo e agora ele se torna o jogador vendido pelo valor mais alto da história do clube”.
“Passamos por uma semana terrível. Anan chegou a ponto de quase faltar a alguns treinos e a negociação esteve prestes a fracassar. Cristian Chivu tomou a iniciativa de ligar para ele pessoalmente e disse que ele seria a primeira escolha para aquela posição, conversando diretamente com ele de Miami. O que convenceu o Inter a apostar decididamente nele foram seus números na Liga dos Campeões. Na Bélgica, ele manteve um desempenho muito consistente. Estou convencido de que esta não será a última grande transferência de sua carreira. Sua força e sua agressividade são as qualidades que o trouxeram até aqui”.
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