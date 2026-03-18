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CM grafica inter ricci
Emanuele Tramacere

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Inter: o diretor financeiro Ricci explica a estratégia de expansão: “Novo estádio e marca global para o top 10 da Europa. O Inter é como o PSG. A Oaktree investe, nada de corte de custos”

Mais do que Beppe Marotta, confirmado e promovido ao cargo de presidente e chefe de uma área esportiva que, de qualquer forma, continua competitiva, a verdadeira novidade na diretoria do Inter desde que o fundo Oaktree se tornou o proprietário único do clube foi a chegada de Giorgio Ricci, novo diretor de receitas desde novembro de 2024 e que retornou ao Nerazzurro após a passagem entre 2012 e 2024 e muitos anos na Juventus.


Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o chefe da área financeira do clube nerazzurro explicou a estratégia de crescimento internacional que a equipe empreendeu entre patrocínios, contratos e estádio.

A meta final está definida para 2031, quando, com a inauguração prevista do novo estádio, o clube da Viale della Liberazione pretende entrar de forma definitiva no top 10 da Europa.




  • O Inter lidera o campeonato italiano

    "Voltei a um ambiente que já conhecia, mas que encontrei profundamente diferente. Há grandes perspectivas, grandes ambições, uma diretoria sólida que tem as ideias muito claras e a vontade de fazer o clube crescer.


    Cheguei no início de uma temporada que, embora não tenha se traduzido em títulos esportivos, teve um valor muito estratégico, expondo o Inter, ao longo de todo o ano até a final, no palco global mais importante ao qual temos acesso hoje, ou seja, a Liga dos Campeões. E a participação no Mundial de Clubes nos permitiu construir um plano de presença e de ações em um mercado estratégico como o americano.


    Estou feliz por trabalhar nesta realidade empresarial que assumiu a liderança do mercado nacional e que, portanto, tem também a responsabilidade de levar o futebol italiano à Europa e ao mundo.”

    • Publicidade

  • O Inter precisa olhar para o mundo

    “Após a Covid, ano após ano, o Inter evoluiu graças a uma liderança estável e à continuidade dos resultados, e soube crescer a partir das áreas em que tinha mais a melhorar.


    O que importa é tomar consciência de que olhar para o mundo, para uma realidade do futebol de elite como a Inter, não é um capricho, mas um dever: é o único caminho que pode legitimar a sustentabilidade e continuar a alimentar o círculo virtuoso.


    É preciso preservar nossa base de torcedores local, esse vínculo sólido com os fãs no mercado interno. Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar de levar em conta a globalização”

  • PREÇOS DOS INGRESSOS

    "No San Siro, implementamos uma série de iniciativas para valorizar o ativo atual. Excluindo a campanha europeia, que pode variar de temporada para temporada, registramos números excepcionais, tanto em termos de público quanto de receita.


    A questão do aumento dos preços é mais complexa. Por um lado, otimizamos a gestão dos ingressos não vendidos, com o apoio de ferramentas tecnológicas, de modo a atingir a máxima ocupação possível; por outro, adotamos uma flexibilidade na oferta, propondo tarifas e pacotes diferentes dependendo do momento e da utilização, como qualquer serviço de entretenimento ou de viagens”

  • O NOVO ESTÁDIO

    "O aumento dos negócios associados a um novo estádio decorre principalmente da ampliação das áreas relacionadas aos serviços. É claro que isso melhora a experiência geral dos espectadores, pois restaurantes, lojas e museus são para todos, mas o foco principal é ampliar a área premium, que passará a representar 15% da capacidade, em comparação com os atuais 3-4%. Em um estádio com pouco mais de 70 mil lugares, pouco mais de 10 mil serão dedicados aos setores de hospitalidade. O crescimento da receita virá também dos direitos de nomeação"

  • O INTER, COMO O PSG

    "Precisamos nos concentrar em nosso plano de desenvolvimento, sabendo muito bem que o impulso vem da exposição proporcionada pela Liga dos Campeões. Este ano, a trajetória foi interrompida cedo, mas o que mais importa é manter uma presença contínua: classificar-se sempre para a Liga dos Campeões é mais importante do que chegar à final em um ano. Temos uma marca forte, precisamos aproveitar isso, buscando preservar seu posicionamento único.


    Tomemos o caso do PSG, que, assim como nós, não conta com um grande impulso do mercado interno. Veja bem, Inter e PSG têm a mesma audiência global. Se compararmos nossa audiência na Liga dos Campeões com a dos clubes que estão à nossa frente em termos de receita, as diferenças são mínimas.

  • MONETIZAR OS CONTRATOS

    "Sentimos a falta de um palco que garanta, semanalmente, o acesso a um público muito mais amplo do que o italiano. É essa a diferença entre a Premier League e a Série A.


    É verdade que existem outros indicadores relacionados à capacidade de engajar os fãs, mas, quando se trata de determinar o valor dos patrocínios, o que conta acima de tudo é a capacidade da competição nacional de ter um alcance global, pois somente ela pode garantir uma exposição frequente e intensa.


    Além disso, deve-se levar em conta que, na Liga dos Campeões, um clube pode exibir três marcas na camisa (patrocinador principal, patrocinador técnico e na manga) e na roupa de treino. Todo o resto não tem visibilidade. A Série A funciona bem no mercado interno, mas não nos oferece um público internacional adequado. Isso nos impede de ter acesso a determinados tipos de orçamento para contratos de patrocínio”.

  • +10% NAS RECEITAS

    "No ano passado, graças aos resultados esportivos, atingimos o pico: pela primeira vez, duas fontes estruturais de receita, o estádio e o patrocínio, ultrapassaram a marca de 100 milhões cada.

    Procuramos envolver entidades que não apenas trouxessem investimentos econômicos, mas que também fossem parceiros com os quais elevássemos o nível de associação de marca: os acordos com a Byd, a Red Bull, a Budweiser e a Coca-Cola vão nessa direção.

    Esta é uma temporada de consolidação, na qual nos propusemos a incorporar a componente variável obtida em 2024-25 à base. Excluindo os resultados, o aumento é superior a 10% para os novos contratos".

  • OAKTREE INVESTE: "MUITO MAIS DO QUE APENAS REDUÇÃO DE CUSTOS"

    "Além do estádio, foram previstos investimentos de cerca de 100 milhões para a modernização dos centros de treinamento. Isso é importante não apenas para ampliar o patrimônio imobiliário do clube, mas também no que diz respeito às parcerias.

    Continuaremos a investir na marca para aumentar a relevância internacional, com um foco muito forte no mercado norte-americano, além de nos fortalecermos nos territórios onde o Inter já está bem posicionado, ou seja, no Oriente Médio e no Extremo Oriente.

    A diretoria dá muita importância ao crescimento comercial e aprovou uma série de investimentos na marca, no digital e nos conteúdos. Nada de redução de custos."

  • OBJETIVO: TOP 10 DA EUROPA

    "Precisamos conseguir nos manter entre os dez primeiros da Europa, sabendo que, atualmente, há seis clubes da Premier League à nossa frente. Com os investimentos que serão realizados nos próximos anos, especialmente com o novo estádio, o objetivo é nos consolidarmos de forma permanente entre os dez primeiros clubes em termos de receita"

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