Inter: o diretor financeiro Ricci explica a estratégia de expansão: “Novo estádio e marca global para o top 10 da Europa. O Inter é como o PSG. A Oaktree investe, nada de corte de custos”

Mais do que Beppe Marotta, confirmado e promovido ao cargo de presidente e chefe de uma área esportiva que, de qualquer forma, continua competitiva, a verdadeira novidade na diretoria do Inter desde que o fundo Oaktree se tornou o proprietário único do clube foi a chegada de Giorgio Ricci, novo diretor de receitas desde novembro de 2024 e que retornou ao Nerazzurro após a passagem entre 2012 e 2024 e muitos anos na Juventus.





Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o chefe da área financeira do clube nerazzurro explicou a estratégia de crescimento internacional que a equipe empreendeu entre patrocínios, contratos e estádio.

A meta final está definida para 2031, quando, com a inauguração prevista do novo estádio, o clube da Viale della Liberazione pretende entrar de forma definitiva no top 10 da Europa.











