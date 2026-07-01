Inter: o Como também entra na disputa por Solet; as negociações com a Udinese estão paralisadas, e os nerazzurri têm dúvidas sobre a condição física do zagueiro

O impasse na negociação teria, portanto, feito com que, nesse meio tempo, outros clubes interessados no desempenho do zagueiro central da Udinese se manifestassem, e entre eles estaria o Como. Segundo o *Il Messaggero Veneto*, o clube lombardo já teria entrado em contato de forma discreta para saber os custos de Solet e sondar a eventual disposição do jogador, podendo, no entanto, apresentar um projeto interessante e a participação na próxima Liga dos Campeões. Junto com Trevor Chalobah, do Chelsea — outro alvo em comum com a Inter, mas cuja contratação se tornou mais complicada devido a uma avaliação de 40 milhões de euros —, Solet também se torna um nome a ser levado em consideração na agenda do time comandado por Fábregas.