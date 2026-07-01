O interesse do Inter não é segredo, e as primeiras negociações exploratórias com a Udinese e sua comitiva remontam a vários meses atrás, mas, há algumas semanas, a negociação envolvendo Oumar Solet ficou definitivamente estagnada. O clube nerazzurro havia identificado no jogador nascido em 2000, ex-Salzburgo, o substituto de Francesco Acerbi, mas entre os dois clubes a diferença na avaliação financeira é bastante grande e corre o risco de trazer outros interessados para a cena. Entre eles estaria o habitual Como, que, após ter concluído a contratação de Nico Paz, está em busca de novos reforços para a próxima temporada.
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Inter: o Como também entra na disputa por Solet; as negociações com a Udinese estão paralisadas, e os nerazzurri têm dúvidas sobre a condição física do zagueiro
A DISTÂNCIA
Após uma temporada muito importante em termos de continuidade de desempenho — 38 partidas disputadas e 3 gols marcados —, o Inter chegou a oferecer a Oumar Solet, entre remuneração fixa e bônus, um valor próximo a 20 milhões de euros, considerando que seu contrato com a Udinese expira daqui a um ano.Uma oportunidade em potencial a custos contidos que, no entanto, não está se revelando tal, devido ao fato de que o clube do Friuli, ciente do interesse de outros times (alguns deles estrangeiros) pelo zagueiro francês, pretende obter pelo menos 30. Diante dessas posições bastante rígidas, as partes envolvidas ficaram em impasse e, nos últimos dias, o próprio diretor esportivo da Inter, Piero Ausilio, mostrou-se pouco entusiasmado com a possibilidade de avançar na negociação.
AS DÚVIDAS SOBRE O JOELHO
Mas há mais um detalhe que vem se somar à narrativa dessa negociação no mercado de transferências e que é relatado pelo *Il Messaggero Veneto*. O jornal destaca as supostas dúvidas manifestadas pela Inter quanto às condições físicas de Solet. Os receios manifestados pela equipe médica do clube campeão da Itália dizem respeito a um problema na cartilagem do joelho considerado crônico e que poderia ter repercussões no desempenho do jogador em partidas de alta intensidade. Apesar de, no último ano e meio, ele ter disputado um total de 57 partidas, somando 4.869 minutos.
O COMO ENTRA EM CENA
O impasse na negociação teria, portanto, feito com que, nesse meio tempo, outros clubes interessados no desempenho do zagueiro central da Udinese se manifestassem, e entre eles estaria o Como. Segundo o *Il Messaggero Veneto*, o clube lombardo já teria entrado em contato de forma discreta para saber os custos de Solet e sondar a eventual disposição do jogador, podendo, no entanto, apresentar um projeto interessante e a participação na próxima Liga dos Campeões. Junto com Trevor Chalobah, do Chelsea — outro alvo em comum com a Inter, mas cuja contratação se tornou mais complicada devido a uma avaliação de 40 milhões de euros —, Solet também se torna um nome a ser levado em consideração na agenda do time comandado por Fábregas.