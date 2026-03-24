Inter: o Barcelona está realmente interessado em Bastoni; o diretor esportivo Deco já esteve várias vezes em Milão

O Barcelona está realmente empenhado em contratar Alessandro Bastoni. O zagueiro italiano nascido em 1999, que chegou a usar a braçadeira de capitão da Inter durante a temporada, é a principal prioridade do clube catalão, que pretende revolucionar sua defesa neste verão.





Segundo informações de Fabrizio Romano, todos os rumores vindos da Espanha estão confirmados, inclusive os relativos aos valores, com um protagonista absoluto nessa história, o diretor esportivo Deco, que está trabalhando intensamente para fechar a contratação do zagueiro.