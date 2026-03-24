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cm grafica bastoni barcellona deco
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter: o Barcelona está realmente interessado em Bastoni; o diretor esportivo Deco já esteve várias vezes em Milão

Inter de Milão
A. Bastoni
Barcelona
Mercado da bola

As negociações ainda não começaram oficialmente, mas todos estão cientes das intenções do clube catalão. E o Inter? Não se mostrou receptivo aos valores que estão em jogo.

O Barcelona está realmente empenhado em contratar Alessandro Bastoni. O zagueiro italiano nascido em 1999, que chegou a usar a braçadeira de capitão da Inter durante a temporada, é a principal prioridade do clube catalão, que pretende revolucionar sua defesa neste verão.


Segundo informações de Fabrizio Romano, todos os rumores vindos da Espanha estão confirmados, inclusive os relativos aos valores, com um protagonista absoluto nessa história, o diretor esportivo Deco, que está trabalhando intensamente para fechar a contratação do zagueiro.

  • O FAVORITO DA DECO

    O Barcelona está em busca de um zagueiro central canhoto, habilidoso na construção de jogadas e com notáveis qualidades ofensivas. Alessandro Bastoni já foi identificado há algum tempo como o reforço ideal, o perfil preferido do diretor esportivo do clube, para um elenco que, no meio do ano, pode perder tanto Araujo quanto Christensen e que pretende trazer um jogador de nível internacional para substituí-los.

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  • DECO VÁRIAS VEZES EM MILÃO

    E para garantir que a negociação seja concretizada, conforme relatado por Fabrizio Romano, Deco esteve em Milão várias vezes nos últimos 4 a 5 meses para dar início ao “trabalho de base”, tanto nas relações diretas com o jogador e sua equipe quanto com a Inter.

  • BASTONI E O INTER SABEM

    Também e sobretudo por isso, tanto o jogador quanto o Inter estão perfeitamente cientes de que as notícias sobre o Barcelona não são meros rumores ou especulações da imprensa, mas sim o resultado de um interesse real e de uma negociação que pode começar a qualquer momento.

  • 50 MILHÕES NÃO SÃO SUFICIENTES

    Por parte do Inter, o que foi comunicado ao ex-meia português, hoje dirigente, é que a ideia de uma oferta de 50 milhões de euros não seria suficiente para abrir caminho para a transferência. Além disso, também não houve confirmação da intenção de vender o zagueiro central, e certamente não por esses valores.

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