O Arsenal está realmente interessado em Manu Koné: o meio-campista da Roma, que entra em campo hoje à noite na partida de estreia da seleção francesa de Deschampsna Copa do Mundo, contra o Senegal, é o principal alvo dos Gunners de Mikel Arteta. O interesse do jogador em se transferir para a Premier League é grande: os rumores sobre uma possível transferência, que já circulavam antes do início da Copa do Mundo, estão se intensificando, também porque o clube giallorosso, para cumprir o acordo de liquidação, precisa concluir uma transferência até 30 de junho.
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Inter: o Arsenal acelera as negociações por Koné; acordo com o jogador, a Roma pede 50 milhões
ACORDO COM O JOGADOR: ARSENAL LEVA VANTAGEM SOBRE O INTER
Segundo a Gazzetta dello Sport, o Arsenal já chegou a um acordo com a equipe de assessores de Koné para levar o meio-campista a Londres, para o time campeão da Inglaterra e finalista da Liga dos Campeões. O jogador, nascido em 2001, quer enfrentar o desafio inglês, que prefere tanto ao Atlético de Madrid, com a transferência para a La Liga, quanto ao Inter, que já estava de olho nele no ano passado. No momento, não há pressa por parte do jogador e de sua equipe, que estão concentrados na Copa do Mundo e que, de qualquer forma, poderiam disputar a Liga dos Campeões também com a camisa da Roma, além de poderem avaliar um eventual interesse do PSG.
UMA TRANSFERÊNCIA ATÉ 30 DE JUNHO
A Roma, no entanto, está avaliando as vendas obrigatórias até 30 de junho, data do encerramento definitivo do acordo com a UEFA e prazo final para obter o lucro necessário: os Friedkin não querem adiar esse prazo, pois isso significaria limitar as contratações em julho e agosto, um cenário que não agrada a Gian Piero Gasperini.
O PEDIDO DE 50 MILHÕES
O objetivo é vender Soulé para, em seguida, avaliar eventuais ofertas imperdíveis por Koné ao final da Copa do Mundo, contando também com uma provável disputa de lances. O Borussia Dortmund e o Aston Villa, porém, até o momento os únicos clubes interessados no argentino, deram passos tímidos sem apresentar ofertas oficiais: por esse motivo, a saída de Koné pode se tornar prioritária, caso o Arsenal coloque na mesa os 50 milhões de euros que a Roma exige.
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O PLANO GIALLOROSSO
A depreciação residual de Manu no balanço da Roma é de cerca de 12 milhões, o que significaria obter um lucro de 38: o próprio Gasperini está disposto a fazer essa abnegação para conseguir o Greenwood e, quem sabe, o Summerville, com o outro Koné, Ismael, do Sassuolo, que se tornaria o perfil ideal para o meio-campo.