Inter: o Arsenal acelera as negociações por Koné; acordo com o jogador, a Roma pede 50 milhões

Segundo a Gazzetta dello Sport, o Arsenal já chegou a um acordo com a equipe de assessores de Koné para levar o meio-campista a Londres, para o time campeão da Inglaterra e finalista da Liga dos Campeões. O jogador, nascido em 2001, quer enfrentar o desafio inglês, que prefere tanto ao Atlético de Madrid, com a transferência para a La Liga, quanto ao Inter, que já estava de olho nele no ano passado. No momento, não há pressa por parte do jogador e de sua equipe, que estão concentrados na Copa do Mundo e que, de qualquer forma, poderiam disputar a Liga dos Campeões também com a camisa da Roma, além de poderem avaliar um eventual interesse do PSG.







