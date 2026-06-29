Inter: o arrependimento de Ausilio: “No caso do Tonali, eu não fiquei atento; poderíamos ter feito mais. O Bisseck foi contratado com base nos dados; o Lautaro foi a melhor contratação”

“Um jogador contratado contra o que indicavam os dados? Sim, mais de um. Na história recente, temos o caso de Bisseck, cujos relatórios não eram todos consistentes. O que fez a diferença foi ter conhecido o rapaz, que é muito inteligente, falava várias línguas e teria se tornado médico se não tivesse seguido a carreira de jogador. Ele passou por diversas experiências, e nós o encontramos na Dinamarca. Eu o contratei pela inteligência e pela capacidade física, apesar de alguns relatórios que talvez não fossem consistentes.”





“Meu mentor? Pierluigi Casiraghi, que trabalhava no Pro Sesto e foi um exemplo para todos. Ele tinha uma visão muito particular do futebol, confiava na intuição: era impossível aprender tudo com ele, mas consegui absorver algumas coisas”.





“A contratação mais importante que fiz? A história recente aponta para Lautaro Martínez. Alguém em quem eu poderia ter me empenhado mais, e Tonali, quando estava no Brescia — acabei deixando passar essa oportunidade. Jogador subestimado? Tonali. Dava para ter feito mais; se tivéssemos nos empenhado um pouco mais, teríamos conseguido.”





“A negociação que mais me tirou o sono? Lautaro. Fiquei três dias em Buenos Aires sem dormir. Se um diretor esportivo viaja de avião e não consegue o jogador, fica mal na fita. Ele já tinha um acordo com outro clube, então não foi fácil para nós”.