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CM grafica Tonali 16 9Getty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Inter: o arrependimento de Ausilio: “No caso do Tonali, eu não fiquei atento; poderíamos ter feito mais. O Bisseck foi contratado com base nos dados; o Lautaro foi a melhor contratação”

Inter de Milão
Mercado da bola
Campeonato Italiano
L. Martinez
S. Tonali
Y. Bisseck

As declarações do diretor esportivo da Inter sobre o objetivo que não se concretizou.

Na noite de inauguração da janela de transferências de verão, Piero Ausilio, diretor esportivo do Inter, fez uma declaração. Estas foram suas palavras.

  • “Um jogador contratado contra o que indicavam os dados? Sim, mais de um. Na história recente, temos o caso de Bisseck, cujos relatórios não eram todos consistentes. O que fez a diferença foi ter conhecido o rapaz, que é muito inteligente, falava várias línguas e teria se tornado médico se não tivesse seguido a carreira de jogador. Ele passou por diversas experiências, e nós o encontramos na Dinamarca. Eu o contratei pela inteligência e pela capacidade física, apesar de alguns relatórios que talvez não fossem consistentes.”


    “Meu mentor? Pierluigi Casiraghi, que trabalhava no Pro Sesto e foi um exemplo para todos. Ele tinha uma visão muito particular do futebol, confiava na intuição: era impossível aprender tudo com ele, mas consegui absorver algumas coisas”.


    “A contratação mais importante que fiz? A história recente aponta para Lautaro Martínez. Alguém em quem eu poderia ter me empenhado mais, e Tonali, quando estava no Brescia — acabei deixando passar essa oportunidade. Jogador subestimado? Tonali. Dava para ter feito mais; se tivéssemos nos empenhado um pouco mais, teríamos conseguido.”


    “A negociação que mais me tirou o sono? Lautaro. Fiquei três dias em Buenos Aires sem dormir. Se um diretor esportivo viaja de avião e não consegue o jogador, fica mal na fita. Ele já tinha um acordo com outro clube, então não foi fácil para nós”.

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