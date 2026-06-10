Inter: o agente de Bastoni se pronuncia: “É normal que ele seja cobiçado por todos os grandes clubes, mas ele está feliz onde está. Ele sente a camisa nerazzurra em seu corpo”

Sobre o interesse demonstrado pelo Barcelona e o desejo de continuar sua trajetória no Inter: “Bastoni tem contrato com o Inter e está feliz por permanecer no clube. Certamente ele vai ficar. Mas, no futebol, nunca se pode dizer nunca; e, de qualquer forma, é bastante normal que um jogador do seu calibre possa chamar a atenção de todos os grandes times. Para Bastoni, o Inter é o seu lar e, neste momento, ele está feliz por permanecer onde está”.