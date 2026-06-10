Os rumores sobre uma transferência para o Barcelona, alimentados por negociações concretas conduzidas pelo diretor esportivo Deco, já são uma lembrança distante. Alessandro Bastoni, salvo alguma reviravolta inesperada, deve permanecer na Inter também na próxima temporada. Quem confirmou essa possibilidade foi seu agente, Tullio Tinti, entrevistado pela Sky Sport à saída da sede do clube nerazzurro.
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Inter: o agente de Bastoni se pronuncia: “É normal que ele seja cobiçado por todos os grandes clubes, mas ele está feliz onde está. Ele sente a camisa nerazzurra em seu corpo”
Ele ainda tem dois anos de contrato
“Vim à sede não para falar dele, porque Bastoni é, sem dúvida, um jogador do Inter. Ele ainda tem dois anos de contrato e, como sempre disse, Bastoni sente a camisa deste time em seu peito. Ele está feliz aqui, sempre respeitou os contratos e, portanto, nunca houve qualquer tipo de problema”, declarou Tinti sobre seu assistido à Sky Sport.
OS GRANDES CLUBES GOSTAM DELE, MAS...
Sobre o interesse demonstrado pelo Barcelona e o desejo de continuar sua trajetória no Inter: “Bastoni tem contrato com o Inter e está feliz por permanecer no clube. Certamente ele vai ficar. Mas, no futebol, nunca se pode dizer nunca; e, de qualquer forma, é bastante normal que um jogador do seu calibre possa chamar a atenção de todos os grandes times. Para Bastoni, o Inter é o seu lar e, neste momento, ele está feliz por permanecer onde está”.
POLÊMICAS ESQUECIDAS
Em entrevista à Sky Sport, Tullio Tinti, agente do zagueiro do Inter, também voltou a falar sobre os momentos difíceis vividos pelo jogador após o incidente com Kalulu na partida contra a Juventus, no último dia 14 de fevereiro: “Bastoni passou por algumas situações delicadas, mas demonstrou ter um caráter forte e não se deixou abalar. Ele está tranquilo e hoje tudo já ficou para trás. Chivu? É o seu treinador e acredito mesmo que a relação entre eles seja muito boa”.
Os rumores sobre o Real Madrid
Nos últimos dias, em relação às perspectivas de carreira de Bastoni, surgiram rumores na Espanha de que José Mourinho, na qualidade de novo técnico do Real Madrid, também teria manifestado interesse nele. O clube espanhol está em busca de um zagueiro central canhoto, como demonstra o interesse também por Riccardo Calafiori, do Arsenal. Bastoni tem contrato com a Inter até junho de 2028 e recebe um salário líquido de 5,5 milhões de euros por temporada.