Os torcedores do Inter voltam a sonhar com Nico Paz. O argentino do Como foi fotografado em uma imagem posteriormente publicada nas redes sociais enquanto jantavacom o vice-presidente do Nerazzurri, Javier Zanetti, o ex-atacante do Inter, Diego Milito, e seu pai, Pablo. Não é a primeira vez: na verdade, o ex-capitão e o pai do meia-atacante já se encontraram várias vezes em Milão para relembrar os velhos tempos. Zanetti e Pablo Paz jogaram juntos e também compartilharam uma aventura na Copa do Mundo com a Albiceleste. Desta vez, porém, juntou-se ao jantar também o jogador que pertence ao Real Madrid, cujo futuro no Como está traçado: já no verão ele deve deixar a Série A para voltar à La Liga. Para o Inter, enfim, o jogador nascido em Tenerife em 2004 deve permanecer apenas um sonho.
Inter: Nico Paz janta com Zanetti e Milito; os torcedores sonham, mas o jogador do Como voltará ao Real Madrid; sua situação no mercado
A FOTO NAS REDES SOCIAIS
Uma postagem de Paula de la Fuente, esposa de Javier Zanetti, trouxe de volta ao centro dos sonhos nerazzurri um velho interesse do clube: Nico Paz, que, apesar de não estar em seu melhor momento na temporada, está liderando o time de Como na briga pela Liga dos Campeões. Na foto compartilhada nas redes sociais, vêem-se Milito, Zanetti, Pablo Paz e seu filho sorrindo no Botinero, o restaurante de propriedade do vice-presidente da Inter em Milão. Acompanhando a foto, há também o comentário da mulher, que escreve: “Aura”.
O FUTURO DE NICO PAZ
Como já foi dito, não é a primeira vez que Nico Paz é associado ao Inter, que já tentou várias vezes entrar em contato com o Como, recebendo sempre um “não” categórico como resposta. O argentino está avaliado em 60 a 70 milhões de euros, mas seu futuro parece já estar traçado. Seu contrato ainda é controlado pelo Real Madrid, que detém uma cláusula de recompra sobre o jogador de 21 anos: para trazê-lo de volta, bastará pagar 9 milhões no verão de 2026 ou 10 milhões no de 2027. É difícil imaginar que os Blancos deixem escapar um talento como esse por um preço tão baixo. Nas últimas janelas de transferências, o time de Como também tentou eliminar essa cláusula, comprando Nico Paz e deixando para o Real 50% sobre uma futura revenda. O clube de Pérez rejeitou essas tentativas, mais uma demonstração de como em Madri querem apostar nele no futuro, com todo o respeito a Como e à Inter.