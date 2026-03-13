Inter: Nico Paz janta com Zanetti e Milito; os torcedores sonham, mas o jogador do Como voltará ao Real Madrid; sua situação no mercado

Como já foi dito, não é a primeira vez que Nico Paz é associado ao Inter, que já tentou várias vezes entrar em contato com o Como, recebendo sempre um “não” categórico como resposta. O argentino está avaliado em 60 a 70 milhões de euros, mas seu futuro parece já estar traçado. Seu contrato ainda é controlado pelo Real Madrid, que detém uma cláusula de recompra sobre o jogador de 21 anos: para trazê-lo de volta, bastará pagar 9 milhões no verão de 2026 ou 10 milhões no de 2027. É difícil imaginar que os Blancos deixem escapar um talento como esse por um preço tão baixo. Nas últimas janelas de transferências, o time de Como também tentou eliminar essa cláusula, comprando Nico Paz e deixando para o Real 50% sobre uma futura revenda. O clube de Pérez rejeitou essas tentativas, mais uma demonstração de como em Madri querem apostar nele no futuro, com todo o respeito a Como e à Inter.