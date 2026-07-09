Superando a concorrência do Napoli, o lateral nascido em 2004 vestirá a camisa do Inter, deixando assim o Union Saint-Gilloise.





O jogador, nascido em 2004, assinará um contrato de cinco anos (válido, portanto, até 2031) com um salário de 1,8 milhão de euros por temporada.





No sábado, Anan Khalaili passará pelos exames médicos antes de se tornar, de fato, um jogador da Inter.





A nova proposta dos nerazzurri foi decisiva: após a recusa do Union Saint-Gilloise à oferta de 23 milhões mais bônus, o clube italiano atendeu às exigências do clube belga e elevou a oferta para os 25 milhões mais bônus solicitados.