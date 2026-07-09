Anan Khalaili vai para o Inter, está tudo fechado: os nerazzurri aumentaram a oferta ao Union Saint-Gilloise e chegaram a um acordo por 25 milhões de euros fixos mais bônus. Depois de já ter obtido a aprovação do jogador, o lateral é praticamente o novo lateral-direito da equipe de Chivu, que, após se despedir de Dumfries e tentar contratar Palestra, agora garantiu o segundo reforço do verão, depois de Provedel.
Traduzido por
Inter, negócio fechado com Khalaili: 25 milhões para o Union Saint-Gilloise; o israelense será o sucessor de Dumfries
Superando a concorrência do Napoli, o lateral nascido em 2004 vestirá a camisa do Inter, deixando assim o Union Saint-Gilloise.
O jogador, nascido em 2004, assinará um contrato de cinco anos (válido, portanto, até 2031) com um salário de 1,8 milhão de euros por temporada.
No sábado, Anan Khalaili passará pelos exames médicos antes de se tornar, de fato, um jogador da Inter.
A nova proposta dos nerazzurri foi decisiva: após a recusa do Union Saint-Gilloise à oferta de 23 milhões mais bônus, o clube italiano atendeu às exigências do clube belga e elevou a oferta para os 25 milhões mais bônus solicitados.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.