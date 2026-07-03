Inter: não é só Chalobah na defesa; Ausilio também está em busca de um segundo reforço, e surge a candidatura de Nathan Aké

Piero Ausilio foi muito claro. As saídas simultâneas de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, cujos contratos estão chegando ao fim, obrigam a Inter a tomar providências, inclusive do ponto de vista numérico, para reforçar e melhorar o setor defensivo. Tarik Muharemovic e Oumar Solet, os dois primeiros alvos buscados durante o verão, são opções que hoje devem ser consideradas descartadas: o primeiro é agora um nome muito cotado pela Juventus, já que o segundo não está mais entre as prioridades devido ao preço (a Udinese o avalia em cerca de 30 milhões de euros) e às dúvidas sobre a condição física do jogador. Em contrapartida, ganhou força a opção que leva à Inglaterra e a Trevor Chalobah, do Chelsea, que, aliás, pode não ser o único jogador a chegar da Premier League.





O INTER DESAFIA O COMO POR CHALOBAH, OS AGENTES ESTÃO EM MILÃO