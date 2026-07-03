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Ake Manchester CityGetty

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Inter: não é só Chalobah na defesa; Ausilio também está em busca de um segundo reforço, e surge a candidatura de Nathan Aké

Inter de Milão
Mercado da bola
Manchester City
N. Ake

O zagueiro holandês tem contrato que vence em 2027 e busca mais tempo de jogo

Piero Ausilio foi muito claro. As saídas simultâneas de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, cujos contratos estão chegando ao fim, obrigam a Inter a tomar providências, inclusive do ponto de vista numérico, para reforçar e melhorar o setor defensivo. Tarik Muharemovic e Oumar Solet, os dois primeiros alvos buscados durante o verão, são opções que hoje devem ser consideradas descartadas: o primeiro é agora um nome muito cotado pela Juventus, já que o segundo não está mais entre as prioridades devido ao preço (a Udinese o avalia em cerca de 30 milhões de euros) e às dúvidas sobre a condição física do jogador. Em contrapartida, ganhou força a opção que leva à Inglaterra e a Trevor Chalobah, do Chelsea, que, aliás, pode não ser o único jogador a chegar da Premier League.


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  • OUTRO AKANJI

    Segundo o que relata o jornal *La Gazzetta dello Sport*, entre as hipóteses avaliadas pelo clube nerazzurro há uma que leva à cidade de Manchester e que traz à memória a negociação que, há um ano, trouxe à equipe de Cristian Chivu um certo Manuel Akanji por um valor de apenas 15 milhões de euros, investimento que imediatamente rendeu frutos. O novo nome que os dirigentes do Nerazzurri estão levando em consideração é o do holandês Nathan Aké, outro jogador que, nos últimos anos sob o comando de Guardiola, ficou um pouco à margem devido aos importantes investimentos realizados na defesa (Gvardiol, Ruben Dias, mas também Khusanov e Guehi) e a alguns problemas físicos a mais.

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  • ELE QUER JOGAR MAIS

    Na última temporada, o zagueiro holandês nascido em 1995 disputou um total de 32 partidas em todas as competições, somando 1.644 minutos, dos quais apenas 17 como titular. Seu contrato vence daqui a um ano, o que poderia facilitar a negociação em termos de custos relacionados à transferência: o ex-jogador do Chelsea já havia manifestado, em janeiro, o desejo de mudar de ares para ter mais oportunidades, mas a grande quantidade de lesões ocorridas naquele período na defesa levou Guardiola a mantê-lo no time. Hoje, a situação é um pouco diferente: o técnico mudou com a chegada de Maresca ao comando, mas não é certo que isso seja suficiente para mudar a avaliação em relação a Aké.


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  • A QUESTÃO DO CONTRATO

    Entre as avaliações que o Inter está fazendo em relação ao jogador holandês, que pode atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral esquerdo na linha de três, destaca-se sobretudo a questão do salário recebido pelo jogador nascido em 1995. Na Inglaterra, ele ganha pouco menos de 10 milhões de euros brutos por temporada, um valor decididamente alto e fora do alcance dos limites estabelecidos pela Oaktree, que preferiria investir em jogadores com maior potencial para o futuro e custos mais sustentáveis. Seria necessário, portanto, um sacrifício financeiro também por parte de Aké, que, no entanto, deve ser registrado como um novo nome nas dinâmicas do mercado de transferências do clube nerazzurro.

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