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Mkhitaryan InterGetty
Gianluca Minchiotti
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Inter, Mkhitaryan: "Descarto a possibilidade de me transferir para a Arábia Saudita, para a Armênia ou para a MLS"

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H. Mkhitaryan

O meio-campista da Inter fala sobre seu futuro

Henrikh Mkhitaryan, meio-campista da Inter, entrevistado pela TV armênia, falou nestes termos sobre o seu futuro: "Descarto a possibilidade de me transferir para a Arábia Saudita, para a Armênia ou para a MLS. Porque, para mim, o dinheiro nunca foi a coisa mais importante. Nunca joguei futebol por dinheiro. Troquei de clube e joguei futebol pelas minhas ambições, pelos meus objetivos, por aqueles sonhos que eu tinha desde criança e que me acompanharam ao longo da carreira".

  • O armênio nascido em 1989: "Não posso prometer nada, porque cheguei a uma idade em que não se deve fazer grandes planos a longo prazo. É preciso seguir dia após dia, pensando no dia seguinte. Porque não é fácil se recuperar, não é fácil estabelecer objetivos e não é fácil treinar como fazem seus companheiros de 22 anos. Tento fazer tudo da melhor maneira possível. Mas não posso prometer por quanto tempo ainda vou continuar jogando".


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