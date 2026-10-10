Henrikh Mkhitaryan, meio-campista da Inter, entrevistado pela TV armênia, falou nestes termos sobre o seu futuro: "Descarto a possibilidade de me transferir para a Arábia Saudita, para a Armênia ou para a MLS. Porque, para mim, o dinheiro nunca foi a coisa mais importante. Nunca joguei futebol por dinheiro. Troquei de clube e joguei futebol pelas minhas ambições, pelos meus objetivos, por aqueles sonhos que eu tinha desde criança e que me acompanharam ao longo da carreira".
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Inter, Mkhitaryan: "Descarto a possibilidade de me transferir para a Arábia Saudita, para a Armênia ou para a MLS"
O armênio nascido em 1989: "Não posso prometer nada, porque cheguei a uma idade em que não se deve fazer grandes planos a longo prazo. É preciso seguir dia após dia, pensando no dia seguinte. Porque não é fácil se recuperar, não é fácil estabelecer objetivos e não é fácil treinar como fazem seus companheiros de 22 anos. Tento fazer tudo da melhor maneira possível. Mas não posso prometer por quanto tempo ainda vou continuar jogando".
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