Inter, Mkhitaryan: "Descarto a possibilidade de me transferir para a Arábia Saudita, para a Armênia ou para a MLS"

O armênio nascido em 1989: "Não posso prometer nada, porque cheguei a uma idade em que não se deve fazer grandes planos a longo prazo. É preciso seguir dia após dia, pensando no dia seguinte. Porque não é fácil se recuperar, não é fácil estabelecer objetivos e não é fácil treinar como fazem seus companheiros de 22 anos. Tento fazer tudo da melhor maneira possível. Mas não posso prometer por quanto tempo ainda vou continuar jogando".



