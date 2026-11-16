Na opinião de todos, a Inter é o time a ser batido, o mais completo e aquele que, pelo menos na Itália, está destinado a liderar a corrida e dominar. Ainda assim, dentro do próprio clube, há quem, como Cristian Chivu, considere que a equipe pode, ou melhor, deve melhorar ainda mais.

O técnico sabe o que quer e já comunicou suas ideias à diretoria, ainda que de forma velada também pela imprensa. A resposta do clube foi que, para agir no mercado, será preciso abrir espaço na estrutura e no elenco. Assim, como aconteceu no fim do último verão, a venda de um jogador que hoje não é peça central nos planos da Inter pode gerar os recursos necessários para contratações: Luis Henrique.