Inter Miami nomeia Kily Gonzalez, ex-companheiro de seleção argentina de Lionel Messi, como novo técnico para substituir Guillermo Hoyos

O Inter Miami agiu de forma decisiva para interromper sua recente queda de rendimento ao anunciar o ex-ponta de Valencia e Inter de Milão Kily Gonzalez como seu novo técnico. O clube anunciou a mudança na quinta-feira, confirmando que Gonzalez sucederá Hoyos, que vinha comandando a equipe de forma permanente após uma passagem bem-sucedida como interino. A decisão acontece em um momento em que as Garças enfrentam dificuldades de desempenho e atravessam uma sequência em andamento de cinco jogos sem vitória.

O clube divulgou um comunicado oficial para esclarecer o período de transição, observando que o novo comandante ainda não está pronto para assumir seu lugar à beira do campo. "O Inter Miami CF anunciou hoje que chegou a um acordo com Cristian Alberto "Kily" Gonzalez para se tornar o novo técnico da equipe principal do clube", disse o comunicado. "Gonzalez assumirá oficialmente suas funções assim que receber as autorizações de trabalho correspondentes. Guillermo Hoyos continuará provisoriamente no comando da equipe até a chegada do novo técnico e de sua comissão técnica."



