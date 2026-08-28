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Inter Miami nomeia Kily Gonzalez, ex-companheiro de seleção argentina de Lionel Messi, como novo técnico para substituir Guillermo Hoyos
Uma nova era começa no sul da Flórida
O Inter Miami agiu de forma decisiva para interromper sua recente queda de rendimento ao anunciar o ex-ponta de Valencia e Inter de Milão Kily Gonzalez como seu novo técnico. O clube anunciou a mudança na quinta-feira, confirmando que Gonzalez sucederá Hoyos, que vinha comandando a equipe de forma permanente após uma passagem bem-sucedida como interino. A decisão acontece em um momento em que as Garças enfrentam dificuldades de desempenho e atravessam uma sequência em andamento de cinco jogos sem vitória.
O clube divulgou um comunicado oficial para esclarecer o período de transição, observando que o novo comandante ainda não está pronto para assumir seu lugar à beira do campo. "O Inter Miami CF anunciou hoje que chegou a um acordo com Cristian Alberto "Kily" Gonzalez para se tornar o novo técnico da equipe principal do clube", disse o comunicado. "Gonzalez assumirá oficialmente suas funções assim que receber as autorizações de trabalho correspondentes. Guillermo Hoyos continuará provisoriamente no comando da equipe até a chegada do novo técnico e de sua comissão técnica."
- AFP
Reencontro com um companheiro de equipe
Um dos aspectos mais interessantes da nomeação é a relação já existente entre Gonzalez e o capitão do clube, Messi. Os dois foram companheiros na seleção argentina em 2005 e estiveram juntos em campo durante as Eliminatórias da Copa do Mundo contra Peru e Uruguai. Esse tipo de familiaridade se tornou um tema recorrente para a franquia, já que todo técnico que assumiu o comando durante o período do argentino na MLS tinha uma conexão prévia com Messi.
Embora a química pessoal seja evidente, o técnico de 52 anos chega com um histórico como treinador que gerou certa análise. Ele comandou anteriormente equipes da primeira divisão argentina como Rosario Central, Union de Santa Fe e Platense, mas ainda não conquistou um grande troféu como técnico. Seu pedigree como jogador, porém, permanece inquestionável, após uma carreira de destaque na Europa com Zaragoza e Valencia, em La Liga, antes de uma transferência de grande repercussão para a gigante da Serie A, a Inter de Milão.
- Imagn
O fim do capítulo Hoyos
Hoyos deixa o cargo de técnico principal após uma passagem que começou em circunstâncias de transição. Originalmente diretor esportivo do clube, ele assumiu como técnico interino em abril para substituir Javier Mascherano. Seu impacto inicial foi inegável, já que registrou o início mais bem-sucedido de qualquer treinador na história do clube.
O clube expressou sua gratidão por seus serviços no anúncio oficial e acrescentou: "O Inter Miami gostaria de destacar especialmente e agradecer a Hoyos por seu compromisso e total dedicação ao clube, demonstrados por sua disposição em assumir o cargo durante este período, que começou em abril passado." Embora os resultados tenham acabado esfriando, Hoyos teve um papel vital para manter a equipe competitiva na Conferência Leste.
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Em busca da fórmula vencedora
O momento da mudança sugere que a diretoria do Inter Miami entendeu que uma nova perspectiva era necessária para evitar um colapso no fim da temporada. As Garças não vencem na liga desde 25 de julho, um jejum que ameaçou comprometer sua busca pela MLS Cup. O foco agora passa a ser como Gonzalez organizará um elenco estrelado que inclui nomes como Luis Suarez e Messi.
As expectativas seguem altíssimas em Fort Lauderdale, onde qualquer coisa menos do que um título é considerada uma decepção, dado o investimento no elenco. Gonzalez enfrenta um desafio imediato para implementar suas ideias táticas enquanto a pressão da disputa da pós-temporada se intensifica. Os torcedores estarão ansiosos para ver se a conexão de Rosario entre o novo técnico e seu principal jogador pode dar o impulso necessário para levar Miami de volta ao topo da classificação.
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