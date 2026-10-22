Anderson também falou sobre o desejo de Neymar de escapar dos holofotes sob os quais vive no Brasil: “Falou-se muito antes da Copa do Mundo. As pessoas diziam: ‘Por que você vai levá-lo?’ Se você não o leva, as pessoas falam. Se você o leva, as pessoas falam.

“A imprensa no Brasil é muito dura com Neymar. Se Neymar fosse para qualquer outra seleção, qualquer uma, a Inglaterra, qualquer uma, as pessoas ficariam loucas por ele. As pessoas não entendem o que Neymar fez pelo PSG. Ninguém conhecia o PSG antes de Neymar ir para lá. Se você pegar todos os jogos que Neymar disputou pelo PSG, é um absurdo. Ele brincou com os jogadores!

“Você ouve uma pessoa na televisão no Brasil dizer: ‘Não acho que Neymar seja um jogador de primeira linha’. Neymar é quem mais marcou gols pela seleção. Neymar só não ganhou uma Copa do Mundo. Neymar ganhou a Copa América. Neymar ganhou as Olimpíadas. Neymar ganhou a Champions League. Neymar marca mais gols que todo mundo. Como assim Neymar não é um jogador de primeira linha?!

“Esse cara ajuda 2.000 crianças por dia. Diga-me outro jogador que faça isso. Sadio Mane faz muita coisa na África. O cara tirou dinheiro do próprio bolso. Ele deu comida para 2.000 pessoas. Todos os dias. 2.000 crianças todos os dias. Por que as pessoas não falam disso?

“Quem entende de futebol sempre o defende, porque sabemos como as coisas funcionam no Brasil. Meus filhos, quando Neymar sai da seleção, meus filhos choram. Meus filhos não choram por mim! Eles choram por Nemar.

“Para essa geração, nos últimos 20 anos, esse cara fez tantas crianças felizes. Esse cara ajudou tanta gente no país. Onde o governo não ajuda. É preciso muito dinheiro para ajudar 2.000 crianças. Comida todos os dias. Nem todo mundo consegue fazer isso. Ele tira do próprio bolso.

“As pessoas ficam dizendo: ‘Mau caráter, genes ruins’. Diga-me outro jogador que dê comida todos os dias para 2.000 crianças. Do próprio bolso. Eu não conheço. Não importa, vou sempre defendê-lo. Porque acho que Neymar é um dos melhores jogadores que vi jogar. Dos melhores entre os melhores. Pegue todas as gerações da seleção brasileira. Todos os jogadores. Neymar esteve entre os melhores.

“É diferente se você não gosta da pessoa. Se você tem dinheiro, tem que ter um helicóptero, tem que ter um barco, tem que gastar. Se você não gastar, seus filhos vão gastar. Alguns filhos fazem m*rda com o seu dinheiro. Você trabalha tanto que tem que aproveitar.

“E alguns jogadores do Brasil não gostam do cara. Eu fico feliz quando ele compra um helicóptero. Ele merece. Trabalhou para isso. É o dinheiro dele. Você não gosta do cara porque ele tem um helicóptero? Qual é. Isso é estupidez.

“As pessoas esquecem que ele ajuda 2.000 crianças todos os dias. Ninguém fala disso. Ninguém na televisão. Nunca vejo isso. Ele não fala. Não diz: ‘Eu ajudo’. Ele fica quieto. Fica quieto todos os anos. Todos os anos, com sua instituição de caridade, ele arrecada 30 milhões, 40 milhões para ela.

“Respeito pessoas assim porque, de onde venho, eu era muito pobre. Saí de casa aos 11 anos, sem dinheiro. Sem nada. Minha mãe tem quatro filhos. Mãe solteira. E, graças a Deus, Neymar tem um bom pai que cuida dele. Se eu tivesse alguém como o pai dele, como a mãe dele, provavelmente teria mais dinheiro.

“Não é assim para muita gente no Brasil. Muitos jogadores vêm de famílias muito pobres. Morei no clube, no Grêmio, por dois anos. Lá embaixo. Debaixo do estádio. Onde as pessoas que trabalham no estádio se sentam. Morei lá. Eu e Lucas Leiva, do Liverpool. Nós dois moramos juntos lá embaixo.

“Alguns jogadores não têm a família. Neymar tem um bom pai e uma boa mãe para ajudá-lo, inclusive na carreira. Eles sempre se importaram com ele e cuidaram dele. O garoto conquistou o que merecia.

“Ele não ganhou só uma taça. Ganhou a Champions League, ganhou o campeonato, ganhou títulos pela seleção, marcou mais gols que todo mundo. Para mim, acho que isso basta. Ele é um jogador de primeira linha.

“É muito triste que ele não tenha ganhado a Bola de Ouro. Como explicar às pessoas que, na minha época, ele não ganhou a Bola de Ouro? É uma loucura. Mas ele é um jogador de primeira linha, dos melhores. Veja Ronaldo. Nunca ganhou a Champions League. Você diz que Ronaldo é um jogador de primeira linha. Essa é a beleza do futebol. As pessoas criticam Neymar sem motivo.”