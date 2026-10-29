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Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich
Traduzido por

Inter Miami de Lionel Messi abrirá a Sprint Season de 2027 da MLS contra o FC Cincinnati em 19 de fevereiro

Major League Soccer

O Inter Miami de Lionel Messi receberá o FC Cincinnati no Nu Stadium, em Miami, na sexta-feira, 19 de fevereiro, às 20h (horário do leste dos EUA), na abertura da MLS Sprint Season de 2027. A temporada de 14 jogos e os playoffs eliminatórios em jogo único definirão o campeão da MLS Cup e a classificação para a Copa dos Campeões da Concacaf de 2028 e a Leagues Cup, antes que a liga adote um calendário que vai do verão à primavera.

  • Lionel Messi MLS CupGetty

    Formato da temporada de sprint

    A temporada de primavera da MLS de 2027 será a primeira do tipo, com cada equipe disputando 14 partidas na temporada regular. Cada clube enfrentará uma vez seus 14 adversários de conferência, com sete jogos em casa e sete fora. Em seguida, a liga realizará a pós-temporada, que terá consequências importantes apesar do calendário reduzido.

    Os playoffs da MLS Cup definirão a classificação para a Copa dos Campeões da Concacaf e a Leagues Cup, enquanto o vencedor também garantirá seu lugar na história como campeão da liga.

  • CF Montreal v Nashville SCGetty Images Sport

    O início da temporada

    A Temporada de Primavera da liga começará no fim de semana de 19 de fevereiro. A partida de abertura será entre Inter Miami e FC Cincinnati, no sul da Flórida, com mais 13 jogos programados para aquele sábado e domingo.

    Entre os confrontos da primeira semana estão o duelo entre o Nashville SC, vencedor do Supporters' Shield, e o New York City FC, além de um confronto californiano entre San Diego FC e LAFC, em Los Angeles.

  • Son Heung-min LAFC 2026 MLSGetty

    A reta final da temporada

    A temporada regular da liga terminará com o Decision Day em 8 de maio. Todas as partidas da Conferência Leste começarão três horas antes das da Conferência Oeste. O principal destaque da rodada será o clássico do Rio Hudson entre New York City FC e New York Red Bulls. Devido à configuração do calendário, vagas nos playoffs poderão continuar em disputa até esse último dia.

    Após o Decision Day, os oito melhores times de cada conferência disputarão a pós-temporada. Um torneio eliminatório definirá os vencedores das duas conferências, que se enfrentarão na MLS Cup durante o fim de semana do Memorial Day. O calendário completo da pós-temporada será anunciado posteriormente.

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  • griezmann Getty Images

    O que vem a seguir?

    Antes que as atenções se voltem para a temporada de primavera, a MLS ainda precisa encerrar a campanha de 2026. Cada equipe ainda tem duas partidas a disputar antes do início dos playoffs da MLS, em novembro.