A temporada de primavera da MLS de 2027 será a primeira do tipo, com cada equipe disputando 14 partidas na temporada regular. Cada clube enfrentará uma vez seus 14 adversários de conferência, com sete jogos em casa e sete fora. Em seguida, a liga realizará a pós-temporada, que terá consequências importantes apesar do calendário reduzido.

Os playoffs da MLS Cup definirão a classificação para a Copa dos Campeões da Concacaf e a Leagues Cup, enquanto o vencedor também garantirá seu lugar na história como campeão da liga.