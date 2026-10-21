O presidente da Inter, Beppe Marotta, falou à Amazon Prime Video na véspera do confronto pela Champions League, a terceira partida da fase de liga de 2026/2027, para comentar, por um lado, sua previsão feita no início da temporada e, por outro, as declarações de Bastoni e Chivu sobre conter o entusiasmo após duas derrotas em dois jogos no campeonato.
Inter, Marotta: "Temos o direito de sonhar com a Champions, falta a cereja do bolo. Até o PSG perdeu as primeiras partidas no ano passado..."
O sonho da Champions
"Temos o dever de nos empenhar até o fim, mas temos o direito de sonhar"
O PSG TAMBÉM PERDEU AS TRÊS PRIMEIRAS NO ANO PASSADO
"Se olharmos para as estatísticas, o PSG venceu a Champions League no ano passado, mas perdeu os três primeiros jogos daquele ano".
DERROTAS QUE DOEM
"É claro que duas derrotas doem e precisamos nos recuperar a todo custo. É um ciclo que continua, e disputar a Champions com regularidade é um sucesso."
FALTA AQUELA "BENDITA CEREJA DO BOLO"
"Ter conquistado troféus, títulos do Campeonato Italiano e outros títulos, além de ter disputado duas finais de Champions League e uma de Europa League, é positivo e não era algo garantido. Sempre falta aquela bendita cereja do bolo, mas não é fácil colocá-la."
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