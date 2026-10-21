Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter, Marotta: "Temos o direito de sonhar com a Champions, falta a cereja do bolo. Até o PSG perdeu as primeiras partidas no ano passado..."

Inter de Milão
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk
Inter de Milão x Shakhtar Donetsk

O presidente da Inter, Beppe Marotta, falou à Amazon Prime Video na véspera do confronto pela Champions League, a terceira partida da fase de liga de 2026/2027, para comentar, por um lado, sua previsão feita no início da temporada e, por outro, as declarações de Bastoni e Chivu sobre conter o entusiasmo após duas derrotas em dois jogos no campeonato.

  • O sonho da Champions

    "Temos o dever de nos empenhar até o fim, mas temos o direito de sonhar"

  • O PSG TAMBÉM PERDEU AS TRÊS PRIMEIRAS NO ANO PASSADO

    "Se olharmos para as estatísticas, o PSG venceu a Champions League no ano passado, mas perdeu os três primeiros jogos daquele ano".

  • DERROTAS QUE DOEM

    "É claro que duas derrotas doem e precisamos nos recuperar a todo custo. É um ciclo que continua, e disputar a Champions com regularidade é um sucesso."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • FALTA AQUELA "BENDITA CEREJA DO BOLO"

    "Ter conquistado troféus, títulos do Campeonato Italiano e outros títulos, além de ter disputado duas finais de Champions League e uma de Europa League, é positivo e não era algo garantido. Sempre falta aquela bendita cereja do bolo, mas não é fácil colocá-la."

Próximas partidas
SHK

SHK

Premier League

24 de out. de 2026

ZOR

ZOR

INT

INT

Campeonato Italiano

25 de out. de 2026

FIO

FIO