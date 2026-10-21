O presidente da Inter, Beppe Marotta, falou à Amazon Prime Video na véspera do confronto pela Champions League, a terceira partida da fase de liga de 2026/2027, para comentar, por um lado, sua previsão feita no início da temporada e, por outro, as declarações de Bastoni e Chivu sobre conter o entusiasmo após duas derrotas em dois jogos no campeonato.