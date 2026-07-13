Beppe Marotta, presidente do Inter, falou em coletiva de imprensa no dia em que os campeões da Itália se reuniram. Primeiro dia de treinos para a equipe de Chivu e primeiras declarações do dirigente nerazzurro que dão início à temporada 2026/2027.
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Inter, Marotta: “Mercado sustentável; chegar entre os quatro primeiros é natural e lógico. Palestra não cumpriu um compromisso verbal, mas agora não há motivo para preocupação”
“É um privilégio para nós estarmos aqui e darmos início à nova temporada, e isso é ainda mais significativo pelo fato de sermos os atuais campeões: conquistamos o Scudetto e a Coppa Italia. Duas vitórias que nos enchem de orgulho. Agradeço ao clube, aos dirigentes, à equipe médica e a todos os colaboradores. A partir de hoje, voltamos à linha de partida. Somos o único time italiano que participará de quatro competições este ano, o que é motivo de orgulho. Queremos ter um desempenho melhor na Liga dos Campeões; enfrentaremos times de peso, mas no esporte não existe a regra de que quem gasta mais, ganha mais. Temos um inimigo interno, aquele que chamo de ‘síndrome da vitória’. Não devemos nos sentir satisfeitos; isso vale em todos os aspectos, em toda a clube. Precisamos ter humildade e ambição, as qualidades que nos levaram a alcançar os objetivos do ano passado”.
“De 2020 até hoje, ninguém conquistou dois Scudetti consecutivos; esse é o nosso objetivo. Conseguir vencer novamente seria uma conquista histórica para nós. Queremos vencer de forma sustentável. A Oaktree chegou em um momento de dificuldade; saímos do acordo de liquidação. Eles ampliaram as instalações, há obras em andamento. A presença deles é discreta, mas próxima; todas as decisões são compartilhadas; agimos seguindo um modelo de referência a ser seguido.”
“Time a ser batido? É um papel que nos agrada. Chegar entre os quatro primeiros é natural, é algo esperado, mas não basta; precisamos manter a barra alta. Esses são os princípios básicos que devem marcar a temporada.”
"Khalaili não foi aprovado nos exames de aptidão; o CONI nos comunicou essa notícia. Não posso entrar em detalhes por questões de privacidade, mas posso dizer que na Itália existem leis muito rigorosas. Essa aptidão foi determinada por um órgão independente, o CONI, que é uma entidade estatal e não depende de nós. Por motivo de força maior, temos que nos abster; sem a aptidão, nenhum cidadão pode participar de atividades esportivas oficiais de competição. Comunico isso com grande pesar; essa notícia nos causa tristeza também porque teremos que pensar em possíveis alternativas”.
“Temos uma lacuna na lateral direita após a decisão de Dumfries de continuar sua carreira no Real; nos deparamos com uma decisão dele. Baccin e Ausilio estavam preparados, agora essa situação nos leva de volta à estaca zero, mas sei que encontraremos uma solução o mais rápido possível. O mercado de transferências está cada vez mais difícil, pois há valores astronômicos envolvidos. Gostaria de ressaltar que não há relutância da nossa parte em fazer investimentos, mas estes devem ser lógicos. Espero que possamos encontrar rapidamente uma solução, mas há muitos outros jogadores disponíveis. Enfrentamos este início sabendo que precisamos completar o elenco, mas isso não deve ser fruto da ansiedade, e sim de um processo racional para tomarmos as melhores decisões”.
“Juventus e Milan mais próximas? Este ano há uma situação anacrônica: ambas não participam da Liga dos Campeões. Isso para dizer que também nos empenharemos nessa competição contra times muito fortes; teremos que administrar tudo. Pela minha experiência, isso pode beneficiar o Milan e a Juventus na Itália; dito isso, somos fortes e conscientes do nosso papel, com profissionais que sabem administrar todas as competições. Na lista dos candidatos ao título, também considero o Milan e a Juventus”.
“Das 20 equipes que participam da Série A, 13 são de propriedade estrangeira. No nosso caso, depois de Zhang, a Oaktree também está trazendo estabilidade, e isso não é pouca coisa. O objetivo é vencer de forma sustentável. Pelo segundo ano consecutivo, estamos nos aproximando de um resultado financeiro que deve ser satisfatório, considerando também que conquistamos dois troféus. Não há espaço para mecenato ou gastos descabidos; se não se pode gastar, é preciso ter criatividade. Isso não limita a diretoria, que talvez possa financiar investimentos. Nós devemos controlar os custos, não os investimentos. Os custos estão ligados a dois aspectos: alguns ganham demais e, para nós, estão fora do nosso alcance. E, além disso, há os agentes, que têm um peso cada vez mais importante no destino dos clubes. Às vezes, essas realidades influenciam as transferências, às vezes nem mesmo dando conselhos positivos aos seus representados. O caso Palestra é resultado de uma escolha feita pelo jogador, que nãocumpriu um compromisso verbal assumido no mês anterior. Seu agente talvez pudesse ter desempenhado um papel mais significativo ao aconselhá-lo; ele escolheu esse caminho e nós tivemos que aceitar o fato de que o jogador foi para um campeonato no qual não podemos ser competitivos.”
"Malagò, com toda a sua experiência e sabedoria, optou por confiar o papel de direção e estratégia a duas figuras importantes como Maldini e Leonardo; tenho certeza de que eles tomarão uma decisão inteligente no interesse de uma Itália que precisa ser reavaliada. Ver novamente a Copa do Mundo nos entristece, sobretudo pensando que entre as semifinalistas há três seleções europeias. Posso dizer que o futebol que representamos está ciente dessa necessidade; portanto, estaremos ainda mais disponíveis do que antes para garantir que a Itália possa alcançar objetivos condizentes com sua história”.
“Ainda falta um mês e meio para o fim da janela de transferências. No ano passado, em 31 de agosto, fechamos a contratação de Akanji, que foi uma operação extremamente positiva. Não devemos ter pressa; é um mercado que apresenta mais dificuldades do que antes. Os valores que circulam são realmente exorbitantes. Piero Ausilio é competente, sabe o que precisa fazer e tenho certeza de que agirá da melhor maneira possível e no menor tempo possível para que o técnico tenha condições de trabalhar da melhor forma.”
“Do ponto de vista objetivo, na Liga dos Campeões há times e clubes que são verdadeiras potências em termos de faturamento e capacidade técnica. Mas já disse que ‘quem mais gasta, mais ganha’ nem sempre se aplica ao esporte. Para nós, é um sonho, e sonhos não custam nada; portanto, é melhor tê-los. A Liga dos Campeões é uma competição em que as circunstâncias podem ajudar em diversos momentos, assim como os sorteios e os calendários. No campeonato, a longo prazo, quem vence é sempre o time mais forte. Enfrentamos a Liga dos Campeões com a convicção de que queremos nos sair melhor do que no ano passado”.
“Sobre o Palestra, acrescento: tínhamos um acordo com a Atalanta, que vinha na sequência do acordo feito com o jogador. Não nos esquivamos de um compromisso assumido, nem a Atalanta renegociou. Houve uma escolha de vida que pode ou não ser criticada; já me pronunciei sobre o jogador e o agente. Posso dizer que, quando se aborda certos jogadores, as avaliações disparam. É possível fazer até mesmo negociações irracionais, mas isso não faz parte de nossas estratégias. Os investimentos devem ter uma lógica. Não somos competitivos nesse aspecto em relação aos clubes ingleses, mas, com criatividade, podemos ser protagonistas no mercado”.
“É possível compensar com criatividade, buscando jogadores desconhecidos, mas com perspectivas válidas. Além disso, queremos criar um centro esportivo moderno, que acolha dezenas de times, com cerca de vinte técnicos que devem valorizar o produto da base. A escolha de Chivu não surgiu por acaso; foi um ato de relativa coragem, sabendo que Chivu acompanha as atividades da base. Não é à toa que reconheço a ele grandes méritos pelo sucesso de Pio Esposito. Precisamos continuar nesse caminho. A coragem de colocá-los para jogar existe; precisamos também de avaliações equilibradas por parte da mídia. É preciso ajudá-los no crescimento, sem julgamentos drásticos que possam acabar por influenciá-los. Esse é o melhor caminho também para dar continuidade aos nossos clubes. Treze proprietários estrangeiros significam que precisamos confiar em um futebol baseado na racionalidade, pois os proprietários estrangeiros não desperdiçam dinheiro. No nosso caso, além da competência que a diretoria demonstrou ter ao conquistar três títulos do campeonato com três treinadores diferentes, há uma diretoria presente e que nos acompanha. Podemos seguir em frente com otimismo”.
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