Inter, Marotta: “Mercado sustentável; chegar entre os quatro primeiros é natural e lógico. Palestra não cumpriu um compromisso verbal, mas agora não há motivo para preocupação”

"Khalaili não foi aprovado nos exames de aptidão; o CONI nos comunicou essa notícia. Não posso entrar em detalhes por questões de privacidade, mas posso dizer que na Itália existem leis muito rigorosas. Essa aptidão foi determinada por um órgão independente, o CONI, que é uma entidade estatal e não depende de nós. Por motivo de força maior, temos que nos abster; sem a aptidão, nenhum cidadão pode participar de atividades esportivas oficiais de competição. Comunico isso com grande pesar; essa notícia nos causa tristeza também porque teremos que pensar em possíveis alternativas”.





“Temos uma lacuna na lateral direita após a decisão de Dumfries de continuar sua carreira no Real; nos deparamos com uma decisão dele. Baccin e Ausilio estavam preparados, agora essa situação nos leva de volta à estaca zero, mas sei que encontraremos uma solução o mais rápido possível. O mercado de transferências está cada vez mais difícil, pois há valores astronômicos envolvidos. Gostaria de ressaltar que não há relutância da nossa parte em fazer investimentos, mas estes devem ser lógicos. Espero que possamos encontrar rapidamente uma solução, mas há muitos outros jogadores disponíveis. Enfrentamos este início sabendo que precisamos completar o elenco, mas isso não deve ser fruto da ansiedade, e sim de um processo racional para tomarmos as melhores decisões”.





“Juventus e Milan mais próximas? Este ano há uma situação anacrônica: ambas não participam da Liga dos Campeões. Isso para dizer que também nos empenharemos nessa competição contra times muito fortes; teremos que administrar tudo. Pela minha experiência, isso pode beneficiar o Milan e a Juventus na Itália; dito isso, somos fortes e conscientes do nosso papel, com profissionais que sabem administrar todas as competições. Na lista dos candidatos ao título, também considero o Milan e a Juventus”.





“Das 20 equipes que participam da Série A, 13 são de propriedade estrangeira. No nosso caso, depois de Zhang, a Oaktree também está trazendo estabilidade, e isso não é pouca coisa. O objetivo é vencer de forma sustentável. Pelo segundo ano consecutivo, estamos nos aproximando de um resultado financeiro que deve ser satisfatório, considerando também que conquistamos dois troféus. Não há espaço para mecenato ou gastos descabidos; se não se pode gastar, é preciso ter criatividade. Isso não limita a diretoria, que talvez possa financiar investimentos. Nós devemos controlar os custos, não os investimentos. Os custos estão ligados a dois aspectos: alguns ganham demais e, para nós, estão fora do nosso alcance. E, além disso, há os agentes, que têm um peso cada vez mais importante no destino dos clubes. Às vezes, essas realidades influenciam as transferências, às vezes nem mesmo dando conselhos positivos aos seus representados. O caso Palestra é resultado de uma escolha feita pelo jogador, que nãocumpriu um compromisso verbal assumido no mês anterior. Seu agente talvez pudesse ter desempenhado um papel mais significativo ao aconselhá-lo; ele escolheu esse caminho e nós tivemos que aceitar o fato de que o jogador foi para um campeonato no qual não podemos ser competitivos.”