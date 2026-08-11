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Inter mantém o interesse no meio-campista do Liverpool Curtis Jones, enquanto Cristian Chivu pressiona por um acordo
Chivu mira meio-campista do Liverpool
A busca da Inter pelo meio-campista do Liverpool Jones já dura cerca de oito meses. A perseguição continua a pedido explícito do técnico Chivu, que vê o inglês como um encaixe ideal para seu esquema tático.
De acordo com o Corriere dello Sport, Chivu acredita que o versátil meio-campista traz ao elenco velocidade, técnica e inteligência tática cruciais. Embora tenha semelhanças com outros jogadores do time, seu perfil oferece qualidades únicas que agradam muito à comissão técnica.
- Getty Images Sport
Impasse contratual alimenta especulações sobre saída
As especulações em torno do jogador se intensificaram recentemente depois que ele desfalcou o Liverpool no amistoso contra o Monaco. Embora um problema no quadril tenha sido citado oficialmente, a explicação não convenceu os torcedores e apenas aumentou os rumores de transferência.
Fontes indicam que uma separação parece cada vez mais inevitável, diante da crescente divisão no clube. Jones já informou aos seus atuais empregadores que não tem intenção de assinar uma extensão contratual, oferecendo efetivamente uma tábua de salvação à Inter.
Jogador cogita se mudar para a Itália
O meio-campista tentou ativamente forçar a situação ao recusar o interesse de vários outros pretendentes. Seu foco principal continua sendo garantir, o quanto antes, uma transferência de alto nível para o futebol italiano.
No entanto, ainda existe uma diferença significativa de avaliação entre os dois clubes. A Inter reluta, no momento, em atender às exigências substanciais estabelecidas pelo clube inglês, especialmente com o setor de meio-campo ainda estando atualmente cheio de opções.
- Jan Huebner
Jogo de espera ou oferta de última hora?
Se um acordo no verão se mostrar impossível, a Inter está totalmente preparada para explorar cenários alternativos. A situação contratual atual do jogador significa que ele pode, potencialmente, firmar um pré-contrato para se juntar ao clube de graça em janeiro.
Os dirigentes Beppe Marotta e Piero Ausilio estão avaliando os riscos de esperar em comparação com levantar fundos por meio de saídas. Caso jogadores como Davide Frattesi e Kristjan Asllani saiam em breve, o clube poderá reunir uma oferta melhorada para satisfazer a avaliação do Liverpool.
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