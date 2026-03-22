Inter, Kolarov: “Não jogamos muito bem, mas o caso da Atalanta já está encerrado. Esta noite é uma grande oportunidade”

Um desafio importante, para enviar um recado ao campeonato (especialmente ao Milan e ao Napoli) e para voltar imediatamente às vitórias após o empate em casa contra a Atalanta. O Inter quer recuperar logo os três pontos e enfrentará a Fiorentina no Franchi para cumprir essa missão.

Quem falou e descreveu o confronto antes do apito inicial foi Aleksandar Kolarov, técnico interista para esta noite, devido à suspensão de Cristian Chivu. À DAZN, ele comentou assim sobre a partida: “Estou bastante tranquilo; é verdade que é a primeira vez sozinho, mas estou bastante tranquilo. Estou confiante ao ver a equipe durante a semana; eles nos transmitem serenidade”.