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US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Inter, Kolarov: “Não jogamos muito bem, mas o caso da Atalanta já está encerrado. Esta noite é uma grande oportunidade”

As declarações do assistente técnico da Inter antes do confronto contra a Fiorentina.

Um desafio importante, para enviar um recado ao campeonato (especialmente ao Milan e ao Napoli) e para voltar imediatamente às vitórias após o empate em casa contra a Atalanta. O Inter quer recuperar logo os três pontos e enfrentará a Fiorentina no Franchi para cumprir essa missão.

Quem falou e descreveu o confronto antes do apito inicial foi Aleksandar Kolarov, técnico interista para esta noite, devido à suspensão de Cristian Chivu. À DAZN, ele comentou assim sobre a partida: “Estou bastante tranquilo; é verdade que é a primeira vez sozinho, mas estou bastante tranquilo. Estou confiante ao ver a equipe durante a semana; eles nos transmitem serenidade”.

  • COMO ESTÁ A EQUIPE?

    Kolarov descreve imediatamente a situação atual da equipe e como ela se encontra antes do confronto com a Fiorentina: “A equipe está ótima, queremos e vamos tentar fazer um grande jogo esta noite. Depois do jogo contra a Atalanta, acho que esse capítulo está encerrado; várias coisas aconteceram durante o campeonato, mas a equipe está se recuperando. Treinamos muito bem durante a semana e queremos fazer um grande jogo; a Fiorentina está em recuperação, mas queremos mostrar o nosso valor”.

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  • O QUE VER NESTA PARTIDA?

    Kolarovespera ver uma Inter diferente esta noite: “É verdade, nos últimos dois jogos não jogamos muito bem. Mas hoje à noite queremos fazer uma partida agressiva; hoje à noite é uma grande oportunidade para voltarmos a jogar bem, como fizemos durante todo o ano”.

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