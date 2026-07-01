A nova temporada começa oficialmente e o Inter, após se despedir dos quatro jogadores cujos contratos expiraram em 30 de junho (Sommer, Darmian, De Vrij e Acerbi), anuncia a primeira contratação para a temporada 2026/2027. O clube nerazzurro divulgou, de fato, a renovação por mais um ano do contrato do meio-campista Henrikh Mkhitaryan, nascido em 1989.
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Inter: já é oficial a primeira contratação para a temporada 2026/2027: Mkhitaryan renovou seu contrato até 30 de junho de 2027
A NOTA DO INTER
Este é o comunicado publicado pelo Inter em seu site oficial: “O FC Internazionale Milano informa que chegou a um acordo para a renovação do contrato do jogador Henrikh Mkhitaryan: o meio-campista, nascido em 1989, permanecerá no Nerazzurri até 30 de junho de 2027.”
OS NÚMEROS DE MKHITARYAN
A temporada que terá início nas próximas semanas – a concentração do elenco da Inter está marcada para o próximo dia 13 de julho, antes da pré-temporada na Alemanha, de 16 a 25 – será a quinta temporada de Mkhitaryan com a camisa nerazzurra, após sua chegada da Roma no verão de 2022 como jogador sem contrato. Pela Roma, o ex-jogador do Borussia Dortmund, Manchester United e Arsenal atuou de 2019 a 2022. Pela Inter, ele disputou um total de 187 partidas, marcou 12 gols e contribuiu para a conquista de dois Scudetti, duas Copas da Itália, outras duas Supercopas da Itália e para a chegada a duas finais da Liga dos Campeões.