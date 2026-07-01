Inter: já é oficial a primeira contratação para a temporada 2026/2027: Mkhitaryan renovou seu contrato até 30 de junho de 2027

A temporada que terá início nas próximas semanas – a concentração do elenco da Inter está marcada para o próximo dia 13 de julho, antes da pré-temporada na Alemanha, de 16 a 25 – será a quinta temporada de Mkhitaryan com a camisa nerazzurra, após sua chegada da Roma no verão de 2022 como jogador sem contrato. Pela Roma, o ex-jogador do Borussia Dortmund, Manchester United e Arsenal atuou de 2019 a 2022. Pela Inter, ele disputou um total de 187 partidas, marcou 12 gols e contribuiu para a conquista de dois Scudetti, duas Copas da Itália, outras duas Supercopas da Itália e para a chegada a duas finais da Liga dos Campeões.