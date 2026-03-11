Há muita curiosidade em torno do futuro do Inter, um impulso que surge espontaneamente ao ler a atual lista de jogadores à disposição de Chivu, com o objetivo de entender como as coisas se desenvolverão, no momento em que o “Biscione” está bem encaminhado para a muda natural, a mudança de pele que permite seu crescimento. E, de fato, este é um grupo que precisa olhar para frente, ser renovado e reforçado, um processo que a diretoria e os proprietários adiaram por várias razões, um pouco para permitir uma transformação gradual no vestiário, um pouco por falta de fundos. Porque substituir custa caro. Então, optou-se por seguir em frente com Darmian e Acerbi, mesmo quando o tempo parecia estar se esgotando. Agora, porém, não há margem e aos dois jogadores acima mencionados somam-se Sommer, de Vrij e Mkhitaryan como partidas certas, elevando para cinco o número de jogadores que certamente deixarão o clube. Além disso, devem ser avaliadas as posições de: Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Dumfries, Luis Henrique e Carlos Augusto. Em suma, o total pode ser considerável e, consequentemente, o elenco pode sofrer uma transformação significativa. Mas como será realmente o próximo mercado?
Traduzido por
Inter, haverá uma revolução no verão? Todos os jogadores que podem sair
Gostaria, mas não consigo
Porque uma coisa são as intenções, outra coisa são os resultados concretos. E há várias temporadas que o mercado do Inter é um “gostaria, mas não posso”: gostaria de ter Lookman, mas não só não consigo contratá-lo, como ninguém chega para substituí-lo. Gostaria de ter Koné, mas acabo ficando com Diouf; gostaria de ter Jones, mas o Liverpool recua; gostaria de ter Diaby, mas ele desiste no último segundo. O mesmo vale para as transferências. Pensando nessa situação, fica difícil imaginar o que vai rolar no Inter na próxima janela de transferências de verão, mesmo sabendo que vão partir de algumas diretrizes, por mais imaginárias que sejam, mas que ainda assim existem nos ideais de uma diretoria que não pode se dar ao luxo de trabalhar apenas com o que tem em mãos. Também porque os recursos que a Oaktree disponibiliza são os que são, e então é preciso trabalhar também com a imaginação, pensando departamento por departamento.
MUDANÇA NA PORTA
O contrato de Sommer não será renovado, e há algum tempo a direção está de olho em Guglielmo Vicario, goleiro que quer deixar o Tottenham para voltar à Itália. Além das dificuldades que o goleiro está enfrentando em Londres, será necessário apresentar uma oferta generosa para tirá-lo do Spurs. A troca entre Sommer e Vicario parece, no entanto, muito provável como solução, até porque Chivu quer um goleiro experiente.
A DEFESA
No momento, há alguns imprevistos que podem complicar os planos, questões que envolvem Bisseck e Carlos Augusto, o primeiro com contrato até 2028, o segundo ainda vinculado por 4 anos, recém-renovado no ano passado. Com ambos foram iniciadas negociações para renovação: a Carlos Augusto foi oferecido um contrato de 3,2 milhões de euros por temporada, a Bisseck, por sua vez, o segundo aumento em dois anos, com uma oferta de 2,5 milhões de euros. Nenhum dos dois deu ainda uma resposta, o que sugere duas coisas: a primeira é que não concordam com o valor proposto, a segunda é que talvez possam apresentar uma contraproposta. Carlos Augusto, por exemplo, contando também com o decreto de crescimento, pede um contrato de 4 milhões por temporada e, ao mesmo tempo, sonda outras possibilidades, para entender se em outro lugar há alguém pronto para finalmente lhe confiar a titularidade, que ele nunca teve no Inter, nem como terceiro nem como quinto. O Inter está insistindo para chegar a um acordo tanto com Bisseck quanto com Carlos Augusto.
O MEIO-CAMPO
Muito gira em torno do futuro de Hakan Calhanoglu, que nunca escondeu o desejo de encerrar a carreira na Turquia. Resta saber se o Galatasaray apresentará uma proposta satisfatória, visto que no verão passado, com um contrato de dois anos entre o Inter e Calhanoglu, chegou uma proposta que irritou Ausilio por ser baixa e provocadora. No próximo verão, restará apenas um ano de contrato entre o Inter e Calhanoglu, e é fácil imaginar o que poderá acontecer. Ao lado de quem o meio-campista se posicionará? Nos últimos meses, entre outras coisas, estava previsto o início de negociações para a renovação, mas, no momento, o assunto não foi abordado com a equipe do jogador.
Ainda no meio-campo, há a questão que diz respeito a Diouf: o meio-campista que chegou por 25 milhões do Lens nunca foi utilizado em sua posição por Chivu, um sinal evidente da falta de confiança do técnico romeno em relação a ele, que desde o início da temporada o utiliza quase exclusivamente como lateral direito, salvo algumas raras e insignificantes exceções. A história não pode continuar assim, pois Diouf continuaria sendo um investimento parado à margem. Ele ocupa espaço público e atrapalha a passagem, por isso deve ser removido. A menos que comecem a confiar nele, mas até o momento não parece haver motivos para isso.
Depois, há Davide Frattesi, outro jogador que, há pelo menos duas temporadas, procura a sua felicidade noutro lugar. Até agora, ninguém apresentou uma proposta de compra, o máximo que os nerazzurri conseguiram foi uma oferta de empréstimo com direito de resgate, pista que caiu quando os nerazzurri perceberam que não conseguiriam contratar Curtis Jones.
OS EXTERIORES
Nas laterais, o único certo de uma confirmação é Dimarco, que em breve chegará a um acordo para uma nova renovação com o Inter. Já falamos sobre Carlos Augusto, assim como várias vezes sobre Dumfries, que há alguns meses mudou de agente com a esperança de realizar, mais cedo ou mais tarde, seu sonho chamado Premier League. O holandês tem uma cláusula e espera que, no verão, algum clube de prestígio se apresente para pagá-la. Depois, há Luis Henrique, jogador que está sofrendo bastante como quinto e que Chivu não teria problemas em dispensar.
O ATAQUE
Na frente, a única verdadeira incógnita parece ser Thuram. O atacante francês está passando por uma temporada muito complicada e o Inter precisa pensar seriamente sobre o seu futuro. Ele completará 29 anos em agosto e tem um contrato de 6,5 milhões de euros por temporada até 2028. Se a intenção é monetizar, isso deve ser feito até o final deste verão, caso contrário, seria necessário renovar, mas o jogador aceitaria os mesmos valores? É justo fazer essa pergunta, pois hoje estamos diante de uma encruzilhada.