Inter, haverá uma revolução no verão? Todos os jogadores que podem sair

Muito gira em torno do futuro de Hakan Calhanoglu, que nunca escondeu o desejo de encerrar a carreira na Turquia. Resta saber se o Galatasaray apresentará uma proposta satisfatória, visto que no verão passado, com um contrato de dois anos entre o Inter e Calhanoglu, chegou uma proposta que irritou Ausilio por ser baixa e provocadora. No próximo verão, restará apenas um ano de contrato entre o Inter e Calhanoglu, e é fácil imaginar o que poderá acontecer. Ao lado de quem o meio-campista se posicionará? Nos últimos meses, entre outras coisas, estava previsto o início de negociações para a renovação, mas, no momento, o assunto não foi abordado com a equipe do jogador.

Ainda no meio-campo, há a questão que diz respeito a Diouf: o meio-campista que chegou por 25 milhões do Lens nunca foi utilizado em sua posição por Chivu, um sinal evidente da falta de confiança do técnico romeno em relação a ele, que desde o início da temporada o utiliza quase exclusivamente como lateral direito, salvo algumas raras e insignificantes exceções. A história não pode continuar assim, pois Diouf continuaria sendo um investimento parado à margem. Ele ocupa espaço público e atrapalha a passagem, por isso deve ser removido. A menos que comecem a confiar nele, mas até o momento não parece haver motivos para isso.

Depois, há Davide Frattesi, outro jogador que, há pelo menos duas temporadas, procura a sua felicidade noutro lugar. Até agora, ninguém apresentou uma proposta de compra, o máximo que os nerazzurri conseguiram foi uma oferta de empréstimo com direito de resgate, pista que caiu quando os nerazzurri perceberam que não conseguiriam contratar Curtis Jones.